«Затишна оселя»: Бог в помощь!

Дом для родителей, расположенный в Аджамке, начинает новый этап – строительство второго корпуса. Его необходимость продиктована спросом: ежедневно со всей Украины звонят желающие здесь поселиться или поселить своих близких. Неудивительно, ведь «домик» и его сотрудники имеют безупречную репутацию.

Подробнее о планах и надеждах на ближайшее будущее мы поговорили с директором благотворительного фонда «Затишна оселя» Валерией Кривошапкой.

– Мы активно присутствуем в соцсетях. К тому же в Интернете продолжают смотреть фильм о нас, снятый радио «Свобода», – говорит Валерия. – Люди звонят и спрашивают, открылись ли мы. А мы уже два с половиной года работаем. Большое значение имеют отзывы о нас и стоимость пребывания. Поэтому звонят даже из столицы.

Напомним: стоимость пребывания здесь составляет 5,8 тысячи гривен в месяц. Договор заключается с родственниками постояльца. Ни размеры пенсий, ни тем более квартиры, земельные участки директора не интересуют. Если сумма устраивает родных, заключается договор, и бабушка или дедушка переезжают в «Затишну оселю».

Как здесь живут, в каких условиях, чем кормят, кто проведывает, помогает – об этом практически ежедневно в соцсетях отчитывается Валерия Кривошапка. Сейчас, например, в сезон ягод, фруктов и овощей, неравнодушные люди делятся своим урожаем. Есть те, кто помогает делать заготовки на зиму. Кто-то перечисляет деньги на счет благотворительного фонда. Здесь рады любой помощи, потому что те же самые ягоды купить на рынке, сняв деньги со счета, Валерия не имеет права. Оплата за содержание идет, как правило, на зарплату сотрудникам и оплату коммунальных услуг.

Существующий корпус рассчитан на 24 человека. Из-за спроса появилась необходимость построить еще один – на 20 постояльцев. Валерия поначалу искала готовое здание, пусть даже пришлось делать ремонт. Она это уже проходила и не боялась трудностей.

– Признаюсь, я тяжело отходила от реконструкции здания в Аджамке, – вспоминает директор фонда. – Когда мне говорили, что придется расширяться, даже мысли об этом отгоняла. Но спустя год поняла, что никуда от этого не деться.

Примерно год назад я стала искать похожее помещение. Разослала письма сельским головам, руководителям ОТГ с просьбой помочь с помещением. Что-то предлагали, но здания были такие убитые, что легче, действительно, построить новое. Когда мы делали выставку работ Владимира Остроухова, впервые к нам приехала Наталья Клименкова. Она сказала, что три года за нами наблюдает. Походила, все посмотрела и заметила: «У вас такая большая территория. Зачем вы ищете помещение? Достраивайте!» И пообещала оплатить проект. Это сработало, было толчком. На сегодняшний день проект уже готов, и мы приступаем к закладке фундамента.

Архитекторы нашли возможность соединить два корпуса. Здесь будет столовая, комнаты, санузлы, большой холл, комната для сотрудников. Здесь же будет подвал для хранения консервации, которого очень не хватает. В идеале будет красиво как внутри, так и снаружи. Двор «оселі» засажен фруктовыми деревьями, соснами, здесь много роз. То есть создан тот «затишок», который декларировался еще на уровне идеи создания Дома для родителей.

Теперь настало время каждого из нас помочь благотворительному фонду и благим намерениями Валерии Кривошапки. Не все ей верили, когда дело начиналось. Кто-то усматривал меркантильность, желание нажиться на стариках. Были подозрительные высказывания и явное недоверие. Но сейчас, спустя годы, все убедились, что пожилым здесь хорошо, тепло, безопасно (немаловажный факт, и «оселю» ставят в пример подобным учреждениям).

– Мы очень надеемся на поддержку и малого, и среднего, и крупного бизнеса. И просто неравнодушных людей. Старость же никого не минует. Давайте все вместе позаботимся о том, чтобы наши родители достойно жили на склоне лет, – призывает Валерия.

Приобщайтесь к доброму делу! БФ БО «Притулок “Затишна оселя”», АТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 39438840, відділення «Кропивницьке» №26, р/р №UA893052990000026003015101303, МФО 323583, «ПриватБанк».