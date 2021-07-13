Землю продавать никто не спешит

Уже две недели в Украине действует свободная продажа земли. Несмотря на все страшилки, которыми нас десятилетиями пугали политики, от коммунистов с социалистами до радикалов с «Батькивщиной», украинский народ почему-то не ринулся ни продавать, ни покупать землю.

В Кировоградской области за это время было продано два пая общей площадью 7 гектаров. При этом на всю область в частном владении находится около полутора миллионов гектаров земли. Если даже каждый день будет продаваться по 7 гектаров, понадобится примерно 600 лет, чтобы все земли были задействованы в процессе. Чтобы вы понимали масштабы, в одной сельской громаде под Кропивницким, с центром в Великой Северинке, паи, которыми можно торговать, есть у нескольких тысяч человек. А таких сел, таких громад у нас многие-многие сотни.

По всей Украине было продано около 500 гектаров. А в стране примерно 6 миллионов 900 тысяч собственников паев, участков! (По состоянию на момент распаевания в девяностые. Но все равно сейчас их около 5 миллионов.)

Интересный момент – эти первые 7 гектаров на Кировоградщине были проданы… за ноль гривен. Как такое может быть? Просто это может быть дарение участка. Или пай уже давно находился в аренде на 49 лет. Есть, в общем, какие-то лазейки, хотя бы для того, чтобы продать землю за наличные и не платить налогов.

Вопросу запуска рынка земли в области было посвящено заседание в ОГА.

– Защита владельцев земельных паев должна быть первым вопросом в условиях введения рынка земли, – сказала глава облгосадминистрации Мария Черная. – В большинстве случаев паи принадлежат пожилым людям. Давайте работать, чтобы не нашлись мошенники, которые могут обмануть их.

– С пеpвого июля стаpтовал оборот подмоpатоpных земель. Что касается земель государственной и коммунальной собственности с/х назначения, они как не пpодавались до 1 июля, так и не могут пpодаваться в дальнейшем, – рассказала и.о. диpектоpа депаpтамента АПК Киpовогpадской ОГА Татьяна Буpага.

– Люди не очень хотят публично рассказывать, за сколько продают-покупают, – говорит председатель Кировоградской ассоциации фермеров и частных землевладельцев Алексей Цоколов. – Уверен, что в продаже 7 га нулей не было, а там был «кэш». Еще не готовы ни фермеры, ни люди быть публичными в финансовых вопросах.

Вроде бы нельзя продавать землю ниже ее нормативно-правовой оценки. Кстати, согласно ей, один гектар земли в области не может быть дешевле 31 тысячи 888 гривен. Дороже можно. Хотя, опять же, если земля частная, то право хозяина – самому решать, сколько ей стоить.

По Украине меньше всего земель продано… в Киеве. Также почти никто не хочет покупать землю в Луганской области, есть подозрения, почему… Кировоградщина – десятая снизу по темпам и объемам продажи. А больше всего продано земли в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Хотя знаете, сколько земли продано у лидера, на Харьковщине? 107 гектаров… Всего на 100 га больше, чем у нас…

Вполне возможно, что люди, у которых есть земля, осторожны, присматриваются, как дело идет и чем оно дальше повернется. Но уже понятно, что мифы о том, что «скупят всю землю за бесценок олигархи из агрохолдингов», что «китайцы все скупят, сначала купив агрохолдинги», «как дали землю, так и заберут», пока не воплощаются в реальность. Ну и слава Богу.