Характеристики виртуального казино Украины

Виртуальное казино — это игровая площадка, которая предлагет гемблерам большую коллекциию слотов и участие в бонусной программе, что бы определиться с площадкой рекомендуем посетить рейтинг интернет казино онлайн</a. При выборе игрового заведения, рекомендуется обращать внимание на следующие характеристики.
|Рейтинг
|4 и более звезд
|Коллекция автоматов
|Не менее 500 моделей
|Лицензия
|На сайте казино должна быть размещена лицензия, подтверждающая его легальную деятельность
|Форматы запуска автоматов
|Платный и бесплатный режим
|Платежные системы
|Онлайн-кошельки, банковские карты, интернет-банкинги, мобильные операторы
|Техподдержка
|Круглосуточная помощь специалистов саппорта в телефонном режиме или онлайн-чат
Играть в казино онлайн могут только лица, достигшие совершеннолетия.
«Клиентское соглашение»
«Категорически запрещено создавать мультиаккаунты, в случае их обнаружения, отдел безопасности казино блокирует все профиля без права на восстановление»
Играть в автоматы бесплатно
Бесплатная игра в автоматы привлекает всех, как новичков, так и профессионалов. Выделим ряд преимуществ, которые характерны для игры в демо-режиме:
- Регистрация и пополнение счета не нужны;
- Запускать демо-игру можно не ограниченное количество раз;
- Доступна без авторизации;
- Виртуальные монеты начисляются автоматически и обновляются при перезагрузке страницы;
- Возможность оценить качество слота, свои шансы на получение выигрыша;
- Отработка на практике различных стратегий, способных привести к победе.
Недостаток бесплатной игры заключается в невозможности вывода выигрышей на реальный счет.
Программа лояльности
Программа лояльности относится к категории системы бонусов. Каждый гэмблер автоматически становится ее участником сразу после регистрации аккаунта на сайте казино. От количества ставок будет зависеть игровой статус гэмблера и количество накопленных баллов, которые можно конвертировать в реальные деньги. С повышением статуса игроки получают максимальное количество преимуществ — личный онлайн-консультант, увеличенные лимиты вывода средств и пр.
Безопасность и конфиденциальность
Администрация казино гарантирует высокую степень безопасности персональных данных клиентов, которые необходимы для следующих целей:
- Проверка возрастной категории пользователя.
- Обеспечение доступа ко всем услугам казино — финансовые операции, связь с саппортом и др.
- Информационная рассылка — уведомления об акция, лотереях и турнирах.
- Предотвращения мошеннических действий.
Играя на сайте виртуального клуба клиенты могут быть уверены в обеспечении конфиденциальности своего визита.
Характеристики виртуального казино Украины