Характеристики виртуального казино Украины

Виртуальное казино — это игровая площадка, которая предлагет гемблерам большую коллекциию слотов и участие в бонусной программе, что бы определиться с площадкой рекомендуем посетить рейтинг интернет казино онлайн</a. При выборе игрового заведения, рекомендуется обращать внимание на следующие характеристики.

Рейтинг 4 и более звезд Коллекция автоматов Не менее 500 моделей Лицензия На сайте казино должна быть размещена лицензия, подтверждающая его легальную деятельность Форматы запуска автоматов Платный и бесплатный режим Платежные системы Онлайн-кошельки, банковские карты, интернет-банкинги, мобильные операторы Техподдержка Круглосуточная помощь специалистов саппорта в телефонном режиме или онлайн-чат

Играть в казино онлайн могут только лица, достигшие совершеннолетия.

«Категорически запрещено создавать мультиаккаунты, в случае их обнаружения, отдел безопасности казино блокирует все профиля без права на восстановление»

«Клиентское соглашение»

Играть в автоматы бесплатно

Бесплатная игра в автоматы привлекает всех, как новичков, так и профессионалов. Выделим ряд преимуществ, которые характерны для игры в демо-режиме:

Регистрация и пополнение счета не нужны;

Запускать демо-игру можно не ограниченное количество раз;

Доступна без авторизации;

Виртуальные монеты начисляются автоматически и обновляются при перезагрузке страницы;

Возможность оценить качество слота, свои шансы на получение выигрыша;

Отработка на практике различных стратегий, способных привести к победе.

Недостаток бесплатной игры заключается в невозможности вывода выигрышей на реальный счет.

Программа лояльности

Программа лояльности относится к категории системы бонусов. Каждый гэмблер автоматически становится ее участником сразу после регистрации аккаунта на сайте казино. От количества ставок будет зависеть игровой статус гэмблера и количество накопленных баллов, которые можно конвертировать в реальные деньги. С повышением статуса игроки получают максимальное количество преимуществ — личный онлайн-консультант, увеличенные лимиты вывода средств и пр.

Безопасность и конфиденциальность

Администрация казино гарантирует высокую степень безопасности персональных данных клиентов, которые необходимы для следующих целей:

Проверка возрастной категории пользователя. Обеспечение доступа ко всем услугам казино — финансовые операции, связь с саппортом и др. Информационная рассылка — уведомления об акция, лотереях и турнирах. Предотвращения мошеннических действий.

Играя на сайте виртуального клуба клиенты могут быть уверены в обеспечении конфиденциальности своего визита.