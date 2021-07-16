Неон для наружной рекламы

Наружная реклама — неотъемлемая часть пейзажа сегодняшних больших городов. Такие конструкции помогают разыскать нужный магазин или сервис. Они дают информацию про находящиеся рядом объекты сферы услуг и торговые центры. Стелы, билборды, таблички и вывески оснащаются подсветкой, и работают круглосуточно.
Один из самых ярких и эффективных способов обратить внимание потенциальных клиентов — яркие неоновые символы. Чтобы воздействовать на широкий круг возможных покупателей, стоит заказать неоновую надпись для фасада. Такое вложение в рекламу является выгодным и долговечным. На их работы не влияют атмосферные осадки, или неблагоприятные погодные условия, поэтому срок службы таких изделий очень большой без ухудшений первоначальных характеристик.
Разновидности неоновых вывесок
Основной задачей наружной рекламы является привлечение внимания к конкретному магазину или сервису. Неоновая вывеска справляется с этим весьма эффективно. Ее видно на большом расстоянии. Вывески могут быть разных видов:
- В открытых конструкциях надпись или контуры изображения формируются непосредственно из трубок.
- Если трубки располагаются внутри короба или за буквами, то это закрытый тип вывески.
- Оттеняет вывеску контражур.
- При совмещении нескольких видов речь идет о комбинированном виде вывески.
Закрытые виды более массивны. Открытые легкие, и дают возможность создавать эффект анимации. Контражур — эстетичный вариант, позволяющий сделать вывеску сдержанной и легкой.
Статичные виды надписей более основательны. Динамичные, с эффектом движения, более привлекательны. Они уместны в изображениях. Надписи лучше делать непрерывно светящимися. Буквы подсвечивают изнутри, по контуру, или фоном.
Преимущества неона
В вывесках используют стеклянные трубки, с внутренним покрытием люминофором. Они наполняются инертным газом, способным светиться при контакте с электричеством. Такая технология показала долгий срок эксплуатации, низкие энергозатраты, стойкость к погодным условиям. Неоновые вывески яркие и долговечные.
Неоновые огни ассоциируются в сознании людей с успехом, высоким ритмом жизни большого города. Особенно привлекательны сверкающие вывески на фасадах ресторанов, клубов и кафе. Из неоновых трубок можно создавать любые конфигурации — буквы, надписи контуры изображений.
Для бизнеса важными критериями является значительная экономия электроэнергии, отсутствие дополнительного обслуживания, долговечность неоновых вывесок.
Неон для наружной рекламы