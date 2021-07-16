Неон для наружной рекламы

Наружная реклама — неотъемлемая часть пейзажа сегодняшних больших городов. Такие конструкции помогают разыскать нужный магазин или сервис. Они дают информацию про находящиеся рядом объекты сферы услуг и торговые центры. Стелы, билборды, таблички и вывески оснащаются подсветкой, и работают круглосуточно.

Один из самых ярких и эффективных способов обратить внимание потенциальных клиентов — яркие неоновые символы. Чтобы воздействовать на широкий круг возможных покупателей, стоит заказать неоновую надпись для фасада. Такое вложение в рекламу является выгодным и долговечным. На их работы не влияют атмосферные осадки, или неблагоприятные погодные условия, поэтому срок службы таких изделий очень большой без ухудшений первоначальных характеристик.

Разновидности неоновых вывесок

Основной задачей наружной рекламы является привлечение внимания к конкретному магазину или сервису. Неоновая вывеска справляется с этим весьма эффективно. Ее видно на большом расстоянии. Вывески могут быть разных видов:

В открытых конструкциях надпись или контуры изображения формируются непосредственно из трубок.

Если трубки располагаются внутри короба или за буквами, то это закрытый тип вывески.

Оттеняет вывеску контражур.

При совмещении нескольких видов речь идет о комбинированном виде вывески.

Закрытые виды более массивны. Открытые легкие, и дают возможность создавать эффект анимации. Контражур — эстетичный вариант, позволяющий сделать вывеску сдержанной и легкой.

Статичные виды надписей более основательны. Динамичные, с эффектом движения, более привлекательны. Они уместны в изображениях. Надписи лучше делать непрерывно светящимися. Буквы подсвечивают изнутри, по контуру, или фоном.

Преимущества неона

В вывесках используют стеклянные трубки, с внутренним покрытием люминофором. Они наполняются инертным газом, способным светиться при контакте с электричеством. Такая технология показала долгий срок эксплуатации, низкие энергозатраты, стойкость к погодным условиям. Неоновые вывески яркие и долговечные.

Неоновые огни ассоциируются в сознании людей с успехом, высоким ритмом жизни большого города. Особенно привлекательны сверкающие вывески на фасадах ресторанов, клубов и кафе. Из неоновых трубок можно создавать любые конфигурации — буквы, надписи контуры изображений.

Для бизнеса важными критериями является значительная экономия электроэнергии, отсутствие дополнительного обслуживания, долговечность неоновых вывесок.