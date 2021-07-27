Кропивницкий внутри музыки

В нашем городе снова были съемки фильма. В этот раз – документального. Он посвящен музыке. Вернее, музыкантам. Цикл фильмов, который называется «Внутри музыки», – это четыре серии. Одна из них – об Александре Щетинском.

Александр Щетинский – украинский композитор, автор более 100 музыкальных произведений, охватывающих большинство жанров и исполнительских составов – от опер, вокально-симфонических и хоровых композиций до камерно-ансамблевых и сольных.

Почему съемки состоялись в Кропивницком? Об этом нам рассказала продюсер фильма Анастасия Супрун-Живодрова. Оказывается, Щетинский, уроженец Харькова, начиная с раннего детства каждое лето проводил в доме бабушки и дедушки, живших в Кировограде. И в день съемок вся съемочная бригада поехала к этому дому, новые хозяева были приветливыми – впустили, поговорили, повспоминали, разрешили снимать.

Второй локацией для съемок был художественно-мемориальный музей Осмеркина. Этот зал, в котором стоит раритетный рояль, Александр Щетинский выбрал для репетиции с Романом Иевским. Это уже наш непосредственный земляк – талантливый флейтист, лауреат различных всеукраинских и международных музыкальных конкурсов. Обладатель стипендии Altus UK (Великобритания, 2015). Его выступления в качестве солиста и оркестранта принесли ему заслуженную известность в Украине и за пределами страны.

Столичная съемочная группа не шумела, не создавала ажиотаж, не привлекала прессу. Ребята просто делали свою работу. А фотограф Игорь Демчук, случайно зашедший в музей, сделал свою. Ждем фильма на телеканале Epoque («Эпоха»). Это украинский документальный телеканал о лицах, событиях, изобретениях и открытиях, которые впечатаны большими буквами в историю человечества.