Вакцинируйся мобильно!

В Кропивницком заработал мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Что он собой представляет?

Автобус «Исудзу», оборудованный бактерицидной лампой для дезинфекции, приспособленный для работы двух медиков – регистратора и собственно делающего уколы, третий медик на улице за столиком принимает заявки людей. Вакцины в специальных холодильниках. Плюс в комплекте – социальное такси, которое доставляет малоподвижных людей к пункту, оно специально оборудовано для этих целей.

Автобус принадлежит КП «Электротранс», он и раньше выполнял социальные функции – возил детей на разные мероприятия, тех же инвалидов и т.д.

Первый выезд, первый день работы пункта был на Завадовке. Неудивительно – этот район один из самых удаленных и растянутых, добираться оттуда до основных городских пунктов вакцинации в 6-й школе и 5-й поликлинике – это еще тот квест, а уж для пожилых людей… За три часа работы в пункте получили дозу «Модерны» или «Короновака» три десятка человек, от людей за 80 лет до подростков. Пользуясь случаем, проверил работу мобильного пункта и коррес­пондент «УЦ», получив вторую прививку в этом автобусе.

Инициатива создания такого пункта принадлежит городскому голове Андрею Райковичу. От идеи до воплощения прошло всего пара дней. За это время Райкович успел пообщаться, проконсультироваться с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко, рассказал об имеющихся технических возможностях и получил одобрение идеи. Приехал посмотреть, пообщался с людьми, все довольны. Хотя нет, не все. За пару дней заранее квартальный комитет развесил по микрорайону объявления о работе пункта. Уже через пару часов все объявления были ободраны… Ну считаешь ты вакцинацию порождением дьявола или Билла Гейтса, так не вакцинируйся! Но другим не мешай делать свой выбор.

Уже на следующий день мобильный пункт отправился работать на окраину Кущевки. Кстати, горожане из таких районов могут обращаться в горисполком и «заказывать» себе приезд мобильного пункта вакцинации.