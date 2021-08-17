Дружно ссылаясь на Европейский суд

Не поверите! Судью Кировского райсуда Руслана Бурко допросили в Государственном бюро расследований. Кроме того, в Высшем совете правосудия лежит жалоба на него и на его коллегу Александра Куценко.

Эти неприятности у судей возникли в связи с уголовным производством, начатым семь лет тому назад по факту убийства генерала налоговой службы Владимира Тесленко, в котором им выпало разбираться.

Напомним, Тесленко был начальником Святошинской налоговой инспекции Киева, его многие знали на Кировоградщине по работе в здешних правоохранительных органах. В ночь на 2 мая 2014-го его нашли полуживым возле ночного клуба «Джунгли» на улице Тарковского в тогдашнем Кировограде.

Там, в «Джунглях», в ту ночь пересеклись пути генерала Тесленко, праздновавшего 48-летие, и неких Яценко и Проценко, ранее судимых (согласно приговору Кировоградского облсуда от 22 января 1999 года, Яценко и Проценко в ночь на 8 ноября 1997-го устроили стрельбу в кировоградском баре «Сана», который находился в Доме быта «Ингул»: один из тех, в кого попали, погиб на месте, другой умер по дороге в больницу, еще несколько людей было госпитализировано; за это Яценко и Проценко осудили к 12 и 15 годам заключения соответственно; первый вышел на свободу в 2008 году, второй – в 2013-м).

Разбираясь в обстоятельствах и причинах гибели Тесленко, Ленинский райсуд (председательствовал в процессе судья Алексей Мягкий) установил, что ей предшествовали такие события. Согласно показаниям свидетелей, подвыпивший Яценко неосторожно зацепил столик, за которым сидел незнакомый ему Тесленко, опрокинулся бокал с вином, возник конфликт. Услышав в свой адрес оскорбления, генерал ударил Яценко рукой в лицо. Находящийся рядом Проценко, вступившись за товарища, нанес Тесленко серию мощных ударов в голову. Продолжился инцидент на улице, куда Тесленко вышел первым. Догнав его на дороге, Проценко и Яценко, «діючи умисно, з мотиву особистої неприязні, з метою позбавлення життя», совершили множество ударов, в том числе в голову. Через какое-то время он умер в больнице.

Нектороые подробности сообщили в суде сотрудники милицейской службы охраны, прибывшие к «Джунглям» (об этом позаботился персонал заведения) и вызвавшие туда «скорую» и следственно-оперативную группу. «Мы увидели на тротуаре через дорогу от “Джунглей” лежащего мужчину без сознания, в луже крови. Лицо его было окровавлено и в синяках. Наручные часы валялись рядом, из кармана слышался звук мобильного. Работники кафе ничего не рассказывали. Видно было: боятся», – вспомнил в суде один из сотрудников охранной службы.

В июне 2015 года судья Ленинского райсуда Алексей Мягкий огласил приговор: признать Яценко и Проценко виновными в убийстве, лишить их свободы пожизненно.

Следует отметить, обвиняемые дали противоречивые показания. Яценко убеждал суд, что не бил Тесленко ни в «Джунглях», ни на улице. Мол, дрался с Тесленко один Проценко, который решил заступиться за него, Евгения Яценко. Он даже выразил сожаление по тому поводу, что не остановил товарища. «Все происходило очень быстро», – объяснил.

Проценко же утверждал, что именно Яценко причинил Тесленко смертельно опасные удары в голову.

В апреле 2016 года Апелляционный суд Кировоградской области (председательствовал судья Сергей Деревинский) отменил этот приговор. Оказалось, Ленинский райсуд не заметил, что находящийся в материалах производства обвинительный акт не отвечает требованиям такой-то статьи Процессуального кодекса. Как указал в своем определении Апелляционный суд, это нарушение «перешкодило суду (первой инстанции. – Авт.) ухвалити законне та обґрунтоване рішення».

После того дело попало в Кировский райсуд. Рассматривается оно коллегией, в составе которой – Руслан Бурко, Александр Куценко, Наталья Иванова.

В материалах производства есть заключения двух экспертиз, которые исключают друг друга. Согласно первичному заключению местных экспертов, Тесленко умер от причиненных ему травм. Согласно заключению, составленному позднее харьковскими специалистами, причина смерти генерала – не избиение. Представляющий интересы семьи погибшего столичный адвокат Александр Гардецкий (в прошлом – дважды прокурор Кировоградщины) просил признать заключение харьковчан недопустимым доказательством. 27 мая нынешнего года Кировский райсуд постановил организовать еще одну, уже третью, экспертизу, проводить ее будут в Днепре.

В тот же день суд освободил Яценко из-под стражи, определив ему более удобную меру пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением так называемого электронного браслета. Свой гуманизм суд мотивировал так: «Перспектива завершення судового розгляду цієї справи у найближчий час відсутня, а подальше перебування обвинуваченого під вартою фактично створюватиме умови для відбування ним покарання за відсутністю обвинувального вироку щодо нього, що призведе в свою чергу до порушення принципу верховенства права». Судебное определение щедро пересыпано ссылками на практику Европейского суда по правам человека.

Правда, судья Наталья Иванова выразила несогласие с тем, чтобы обвиняемого Яценко освобождать из-под стражи. В своем особом мнении (есть и такие процессуальные документы) отметила: «Сторона обвинувачення, на моє переконання, надала суду переконливі докази для обґрунтування подальшого ув`язнення обвинуваченого Яценка». При этом Иванова тоже сослалась на массу решений Европейского суда.

23 июля Кировский суд продлил нахождение Яценко под домашним арестом до 20 сентября 2021 года.

В тот же день, 23 июля, прокурор Николай Вдовиченко попросил об отводе судей Руслана Бурко и Александра Куценко. Как указал прокурор в своем ходатайстве, главное следственное управление Государственного бюро расследований ведет следствие в уголовном производстве, возбужденном по факту освобождения Кировским райсудом обвиняемого Яценко из-под стражи. Кроме того, прокурор повел речь о сговоре судей с харьковскими экспертами. «Є об`єктивні підстави для сумніву в неупередженості та необ`єктивності суддів Бурка Р.В. та Куценка О.В. при розгляді справи по суті», – заметил прокурор. Судьи, опять же сославшись на решения ЕСПЧ, отказали прокурору в ходатайстве.

Тем временем «Судебно-юридическая газета» обеспокоилась судьбой судьи Руслана Бурко, которого 15 июля целых четыре часа допрашивали как свидетеля в ГБР, причем по «левой» статье. Имеется в виду то, что ГБР ведет следствие по статье 365 Уголовного кодекса, где речь идет о превышении власти работниками правоохранительных органов, но никак не судьями. Комментируя действия ГБР, судья Бурко рассказал «об искусственном характере инициированного производства с соответствующей целью влияния на суд». «По моему мнению, действия сотрудников ГБР являются вмешательством в осуществление правосудия», – подчеркнул Бурко.

«Теперь дать оценку сложившейся ситуации предстоит Высшему совету правосудия, – надеется “Судебно-юридическая газета”. – Отметим, что жалобы судей на вмешательство сотрудников Государственного бюро расследований в осуществление правосудия поступают в Совет правосудия все чаще».

Но Руслана Бурко, кажется, опередили. Жалобу на него, а также на Александра Куценко подал в Высший совет правосудия адвокат Александр Гардецкий. На 11 августа назначалось заседание дисциплинарной палаты ВСП, на котором должен был рассматриваться и вопрос относительно судей Бурко и Куценко. Ждем результата.