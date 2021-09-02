№35 (1446)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 2 вересня 2021 року

Послевкусие ДНз

Что беспокоит доктора Ярынича и его коллег?

«Вересневі самоцвіти» – 2021: занавес не приоткрывается

Ты постой, постой…

Олександрія: свята пройшли, тепер до роботи!

Надо готовиться к тяжелой зиме

Обмежений проїзд

У дорог нет выходных

Город – первоклашкам

Чорнило з бузини й самошиті шаровари

«Піонер не лається, не курить, не пиячить»

Китай – Кировоградщина: пример сотрудничества

Кропивницький у День Незалежності – феєрично і з душею

Палаюча Греція

Последний круиз «Адмирала Нахимова»

Третяківські мотанки: і на весільне авто, і обереги для начальства

Я вам не скажу за всю Одессу. Я вам ее покажу

Самое драгоценное серебро