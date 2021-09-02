Номер тижневика «УЦ» від 2 вересня 2021 року
Что беспокоит доктора Ярынича и его коллег?
«Вересневі самоцвіти» – 2021: занавес не приоткрывается
Олександрія: свята пройшли, тепер до роботи!
Надо готовиться к тяжелой зиме
Чорнило з бузини й самошиті шаровари
«Піонер не лається, не курить, не пиячить»
Китай – Кировоградщина: пример сотрудничества
Кропивницький у День Незалежності – феєрично і з душею
Последний круиз «Адмирала Нахимова»
Третяківські мотанки: і на весільне авто, і обереги для начальства
Я вам не скажу за всю Одессу. Я вам ее покажу
№35 (1446)