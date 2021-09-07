Девочка на мэре

Это фото в редакцию 1 сентября прислала возмущенная читательница. По ее словам, ради эффектного фото девочка взобралась на плечи памятнику градоначальнику Елисаветграда Пашутину, но та ее пристыдила и согнала.

Что можно сказать по этому поводу? С одной стороны, пубертатный период, взыгравшие гормоны, адреналин, желание соригинальничать, сделать крутое фото… С другой – ну не тот это памятник, на который нужно взбираться. Как нельзя этого делать и на постаменте, посвященном «Небесной сотне», на площади Героев Майдана. Да на многих нельзя. Но на многих можно и даже нужно. Стул, стоящий возле Пашутина, именно для этого и предназначен.

Целью поступка девчонки, по всей видимости, было приколоться, выставить фото в соцсетях и стать известной. Надеемся, мы ей в этом помогли.