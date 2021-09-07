Ученик, достойный учителя

В музее искусств открылась выставка кропивницкого художника Василия Коваля. В этих залах уже представлялись его картины, но это первая персональная выставка уже профессионального, состоявшегося живописца.

Василий Коваль – ученик многими почитаемого Валерия Давыдова, который преподает на художественно-графическом отделении факультета искусств ЦГПУ. «Я всегда с особым трепетом посещаю выставки своих учеников, – сказал преподаватель. – Василий один из моих первых студентов, кто показал свой творческий потенциал. Могу констатировать, что присутствую на открытии выставки абсолютного профессионала. Он нашел свою дорогу – яркую, самобытную. У него достаточно всего, чтобы прославлять наш город, нашу страну».

Выставка называется «На волне жизни», на ней представлены 54 работы художника: пейзажи, натюрморты, портреты, бытовые сюжеты. Каждое полотно нужно рассматривать, вглядываться, искать эмоцию, которую передает автор. По словам Валерия Давыдова, эмоцию Василий передает через цвет – «самый мощный путь к сердцам зрителей».

Василий Коваль, приурочивший выставку к своему тридцатипятилетию, сказал, что самым ценным подарком для него является то, что зал не пустой, что пришли люди, ценящие искусство. В фонд музея искусств он передал две свои работы – «Закат солнца» и «Весна пришла». И пообещал, что следующая персональная выставка будет посвящена Кировоградщине.