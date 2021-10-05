Олександрія: народження традиції

На наших очах в Олександрії народжується традиція достойно відзначати працівників ключових соціальних галузей преміями з міського бюджету. Нагадаємо, що вперше в історії міста минулого тижня освітяни отримали премію в розмірі 100% посадового окладу.

На цьому тижні на своїй офіційній сторінці в мережі Фейсбук, а потім і на засіданні виконкому Сергій Кузьменко повідомив, що на сесію міської ради виноситься проєкт рішення про преміювання медиків: «В Україні розпочалася чергова хвиля ковіду, і ми маємо реагувати. Наші захисники, наші лікарі чули багато обіцянок від уряду про матеріальне покращення, підвищення заробітної плати. Сподіваюсь, так і буде наступного року, а ми зараз, у рамках наших фінансових можливостей, виділимо з міського бюджету майже 4 мільйона гривень для наших лікарів, молодшого медичного персоналу, медичних сестер, щоб преміювати тих, хто бореться з коронавірусом, хто кожного дня лікує, підтримує, допомагає й знаходиться на передовій».

З приємного також можна відзначити, що міська влада знайшла можливість виділити кошти для придбання квартири для приїжджого інфекціоніста-нефролога Центральної міської лікарні, де, до речі, для пацієнтів вже почав працювати кабінет безплатної томографії, за тиждень послугою скористалися 43 мешканця громади.

Маємо й знакове досягнення на фронті протидії поширенню ковіду, оскільки за останній тиждень вдалося досягти позначки 85% щеплених педагогів, що дозволяє уникнути дистанційного формату навчання. Завдяки успішній вакцинації всі школи, дитячі садочки та заклади позашкільної освіти Олександрійської громади працюватимуть у звичайному режимі. Міський голова в привітанні з професійним святом подякував працівникам освітньої галузі за «мудрість, терпіння, сумлінну роботу та високу громадянську відповідальність», завдяки чому «діти будуть навчатися в штатному режимі, а місто буде спокійно працювати без хаосу та розбалансування».

Здається, що «без хаосу та розбалансування» зможе працювати в опалювальному сезоні й система централізованого теплопостачання, про що на виконкомі доповів Сергій Кузьменко, який над цим питанням активно працював на всіх майданчиках і рівнях: «Усі ми знаємо, що Росія розв’язала економічну війну, і вартість природного газу вже сягає більше тисячі доларів, а це означає, що ринкова ціна складає 30 тисяч за тисячу кубометрів газу. Хочу наголосити, що в результаті важких перемовин рішення було знайдене. Хочу заспокоїти всіх олександрійців – тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні підніматися не будуть, і це хороша новина». Заходи на рівні уряду мають підтримати й місцеві громади, зокрема, міський бюджет має терміново виділити 3 мільйона гривень для КП «Теплокомун­енерго» для сплати за транспортування газу та електроенергію, окрім цього, виконавчий комітет дозволив тепловикам укладати з постачальником газу мирові угоди задля розблокування рахунків підприємства.

Олександрійська громада відіграла активну роль у роботі «АгроЕкспо», де презентувала свої здобутки й перспективи розвитку в різних галузях промисловості та соціальної політики, а також запросила гостей і учасників виставки відвідати Олександрію, де 16-17 жовтня відбудеться 4-й чемпіонат України з автокросу.

Якщо в мотокросменів здобутки ще попереду, то Олександрійська міська бібліотека для дітей вже посіла 2 місце у Всеукраїнському конкурсі «Бібліотека року-21», у номінації «Середні бібліотеки». Продовжує сходження до футбольних вершин і «Олександрія», яка закріпилася в шістці найсильніших команд Прем’єр-ліги – на відстані однієї перемоги від «бронзової» сходинки.