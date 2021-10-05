Почем земля?

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины опубликовало свежие данные на начало октября по продаже земли сельскохозяйственного назначения в стране. Больше всего по площади земли уж не первый месяц продается в Кировоградской области!

У нас уже продано более 9 тысяч гектаров. У ближайшего соперника – Харьковской области – почти на две тысячи гектаров меньше ушло к покупателям.

Примечательно, что по количеству собственно сделок область не является лидером. В Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой областях отдельных операций проведено больше. Но у нас продаются бОльшие по площади участки, что и вывело область в лидеры.

Меньше всего по площади продано земель в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Популярные интернет-сайты по продаже всего на свете просто забиты предложениями по продаже земель на Кировоградщине. К примеру, земельный пай в 4,3 гектара в Новоукраинском районе продается за 558 тысяч гривен! А за 30 соток под самим Гайвороном хозяева хотят 398 тысяч! В Добровеличковском районе за 4,8 гектара хотят 797 тысяч. В Злынке 5 гектаров продают за 675 тысяч. И спрос есть. Так что многолетние разговоры о наших уникальных черноземах имеют под собой почву во всех смыслах.

На прошедшей в Кропивницком выставке «АгроЭкспо» функционирование рынка земли по-новому обсуждали на круглом столе. Много говорили о том, что государство должно помочь малым фермерам с льготным кредитованием на выкуп земель у сдающих в аренду свои гектары. Иначе такие фермеры перестанут существовать как класс, небольшие сёла придут в упадок и т.д. Есть проект такой программы. И уже в ходе подготовки оказалось, что большое количество мелких фермерских хозяйств находятся в тени, не платят налоги. Больше всего таких обнаружилось в Полтавской области. Теперь эти фермеры, десятки лет хозяйствовавшие «по-тихому», не знают, что делать. Собственники паев готовы их продать, но купить легально у таких фермеров нет возможности. Это одна из проблем, которая всплыла в ходе первого этапа земельной реформы.