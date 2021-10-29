Онлайн казино Приватбанк – играть на реальные деньги

Онлайн казино Приватбанк: играть с удовольствием

Если вы обожаете онлайн-гэмблинг и ищете способ быстро перечислить деньги на игровой счет (или вывести их оттуда), то онлайн казино на гривны через приват 24 — именно то, что нужно. Приватбанк первым из украинских финансовых заведений предложил игрокам не заморачиваться с разными счетами, а проводить все транзакции, связанные с гэмблингом, через свою виртуальную платежную систему. Играть в онлайн казино на гривны через Приват 24 предлагают Пари Матч, 777 Оригинал, Slotoking и многие другие престижные клубы. Больше информации о них вы найдете на сайте-обзорнике.

Как пополнить счет

Допустим, вы уже выбрали с помощью обзорника сотрудничающее с этим банком заведение и зарегистрировались. Теперь вам остается самая малость:

Выбрать валюту. Казино Приват24 поддерживает не только украинскую гривну, но и доллары, евро. Перейти в своем кабинете в соответствующий раздел (как правило, он называется «Касса». Выбрать пункт «Пополнить игровой счет» и нажать на иконку банка. Ввести в открывшемся окне сумму, которую должен перечислить в казино Приватбанк, и подтвердить платеж.

Буквально через несколько секунд деньги поступят. Приятным сюрпризом часто становится возможность пополнить счет на небольшую сумму — от 50 гривен. Ничто не помешает вам перевести и несколько тысяч.

Как вывести деньги

Чтобы вывести средства, первым делом нужно указать, что способ снятия денег из онлайн-казино — Приватбанк. Затем следует указать в профиле личные данные — ФИО и реквизиты банковской карты. Выводить деньги разрешается лишь на ту карточку, которую вы ранее использовали для пополнения баланса. Выполнив эти действия, вы оформляете заявку на выведение средств и ждете, пока ее рассмотрят. После одобрения запроса деньги поступят на вашу карточку в течение 7 дней.

Ответ на беспокоящий многих игроков вопрос о взимании комиссии за перевод средств зависит от политики конкретного онлайн-казино. В одних случаях комиссионные сборы составляют до 2%, в других — вообще отсутствуют.