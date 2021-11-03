1хбет зеркало: как обойти блокировку сайта

Букмекерская контора 1хбет была создана в 2007 г. Букмекер предлагает выгодные условия сотрудничества и уже более 400 тысяч человек регулярно делают ставки на сайте БК. К слову ресурс был запущен в 2012 г. Он функциональный и в нем разберется даже новичок. Если при регистрации или пополнении счета возникают вопросы, всегда можно обратиться в техническую поддержку букмекера.

Целевая аудитория букмекера 1хбет — русскоязычные игроки. При этом доступ к сайту ограничен. И чтобы сделать ставку можно использовать 1хбет зеркало.

Здесь нужно быть внимательным. Если вы используете нелегальные БК могут возникнуть проблемы с законом, и счет будет заблокирован.

1xbet имеет лицензию Кюрасао. Поэтому контора предлагает зеркало сайта.

Если вы постоянно делаете ставки через 1хбет, регулярно следите за обновлениями. Ведь ссылка, которая актуальна сегодня, может не сработать завтра. Чтобы найти зеркало можно посетить официальную группу в Телеграм-канале или обратиться в техническую поддержку БК. В Интернете тоже можно поискать рабочее зеркало 1хбет, но не факт, что вы не нарветесь на мошенников.

Существует еще несколько альтернативных методов обхода блокировки:

Можно воспользоваться браузером компании 1XBROWSER. Интерфейс софта простой, структура понятна и имеется весь необходимый функционал.

VPN. В своем браузере установите специальное расширение, которое в любой момент можно включить или выключить. Таким образом вы сможете блокировать IP-адрес.

Как пройти регистрацию на 1хбет

Чтобы стать беттером 1хбет необходимо пройти регистрацию. Игроками могут стать только те, кому уже есть 18 лет. Букмекер предлагает несколько вариантов завести учетную запись:

Через мобильный телефон. Игрок указывает актуальный номер телефона, на который должен прийти код подтверждения. Его нужно вписать в соответствующее поле. Также указывается страна проживания, и выбирается валюта. К слову, последнее выбирается единожды. То есть поменять валюту игрок сам не сможет.

В один клик. Здесь достаточно просто указать страну проживания и валюту.

Через электронную почту. В данном случае беттер должен указать больше информации, а именно: имя и фамилию, страну и город проживания, номер телефона, промокод, валюту, электронную почту. На нее придет ссылка по которой необходимо пройти. Таким образом подтверждается регистрация на 1хбет.

Через социальные сети. Если у беттера есть аккаунт в Одноклассниках, Вконтакте, Яндексе, Mail.ru можно войти в систему используя их.

Следующим шагом — пополнить игровой счет. После, можно заключать пари. Но, для того, чтобы вывести деньги, необходимо пройти процедуру верификации.