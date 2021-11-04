Советы по выбору кухонной вытяжки

Приготавливая пищу на кухонной плите, мы сталкиваемся с такими неприятными побочными явлениями, как паровые испарения, дым, и различные запахи. Немало хлопот задают копоть и жиры. Попадая в капиллярном виде в окружающую среду, в дальнейшем они вдыхаются нами.

Все перечисленные испарения в конечном итоге оседают на поверхности мебели, что вынуждает подвергать ее постоянным отмыванию и чисткам. Избежать всех этих неприятностей не совсем помогают и открытые окна. Лучшим выходом из всех проблем является вариант оборудования кухни принудительной вентиляцией. Проще говоря, следует установить над кухонной плитой вытяжку.

Все вытяжки имеют несложные устройства. Основной составляющей вытяжки является корпус с раструбом, в котором вмонтирован двигатель с вентилятором. Некоторые конструкции вытяжек имеют по несколько вентиляторов.

Различают два типа кухонных вытяжек. Первый тип вытяжек это встраиваемый в кухонную мебель агрегат. Второй тип – это самостоятельно, независимо от мебели, подвешиваемый на стену прибор.

Такой законченный вариант вытяжки именуется юнитом. Не будем вдаваться в технические детали конструкции, рассматривать различные модификации их, а перейдем к выбору вытяжки. Как ее правильно выбрать, и на что стоит в первую очередь обратить внимание? Это и будет темой нашей сегодняшней статьи.

Когда будете покупать вытяжку, то в первую очередь обратите внимание на площадь раструба, т. е. воздухозабора. Площадь его должна быть равна площади поверхности плиты. Следующий показатель, на который обязательно нужно обращать внимание, – это производительность устройства. Под производительностью в данном случае понимается объем воздуха, который агрегат может обработать в единицу времени. Обычно обрабатываемый объем воздуха должен соответствовать объему кухонного помещения. Объем любого предмета, в том числе и кухни, вычисляется просто. Площадь основания предмета умножается на его высоту. В отношении производительности вытяжки можно сказать, что чем выше она будет, тем лучше. Хотя с повышением производительности увеличивается энергопотребление прибора, зато сокращается время обработки загрязненного воздуха.

Обязательно при покупке обратите внимание на то, какой режим работы предусмотрен в понравившейся вам вытяжке. Обычно она работает либо в рециркуляционном, либо в вытяжном режимах. В случае вытяжного режима работы загрязненный воздух просто удаляется из помещения в окружающее дом пространство. Просто и эффективно, но в некоторых странах применение таких вытяжек запрещено. В моделях с рециркуляционным режимом предусмотрена система фильтров. Воздух очищается, проходя через эту систему, и возвращается обратно в комнату. Таким образом, воздух не покидает помещения, что позволяет сохранить в комнате тепло, а это немаловажно, особенно зимой.

Система очистки состоит из двух составляющих. Первая часть – это грубая очистка. Фильтры в этом случае сделаны из металлической сетки. Они задерживают жир и грубые частицы пыли и грязи. Такой фильтр легко снять и помыть обыкновенным мыльным раствором. Вторая составляющая системы – это тонкая очистка. В качестве таких фильтров используется картридж, обычно наполненный активированным углем. Уголь задерживает мельчайшие частички и запахи. Картридж нужно периодически обновлять. Еще до покупки выясните, каким образом можно произвести замену отработанного картриджа. Если его не заменять, то вытяжка проработает ровно столько, сколько проработает тонкая очистка. Выбирать вытяжку нужно такого типа, который производит как можно меньше шума. Проверить это просто. Попросите продавца включить прибор в сеть и послушайте.

Естественно, нужно обратить внимание и на внешний вид устройства. Как оно будет вписываться в дизайн вашей кухни. Обратите внимание и на то, какие функции предусмотрены конструкцией. Например, управление вытяжкой может осуществляться вручную, т.е. с помощью включения или выключения определенных кнопок. Может оно осуществляться и с помощью микропроцессора. В этом случае можно запрограммировать время проветривания, скорость вращения лопастей вентиляторов, включение – выключение с интервалами по времени и т.д.

Обязательно обратите внимание и на материал, из которого сделан прибор. Обычно вытяжку делают либо из эмалированной или нержавеющей стали, либо из анодированного алюминия. Нержавейка стоит дорого. Краска с эмалированной стали облупливается, и сталь начинает ржаветь. Поэтому лучше выбирать алюминий, поскольку он лишен указанных выше недостатков. К тому же его легко чистить и мыть. Монтаж вытяжки лучше всего доверить специалисту, поскольку неправильно смонтированное устройство не сможет полностью очищать воздух в помещении.