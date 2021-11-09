«100 р», или Испанский стыд

Какие у вас возникают ассоциации, когда вы смотрите на это? У нас – купюра времен СССР достоинством 100 рублей. Заметим: «это» размещено на старом здании ныне педуниверситета…

Знаете, что такое «испанский стыд»? Нет? Это когда тебе неловко за совершаемые другими людьми действия, поступки, сказанные слова… Как же неловко смотреть на эту, простите, «инсталляцию»! Смотришь – и «совковое» «100 рублей». Как такое можно было разместить на учреждении, где учились… Не хватит страниц перечислить фамилии…

В университете есть несколько факультетов, преподаватели которых должны были быть к этому причастны. Как минимум, нужно было узнать их авторитетное, профессиональное мнение. Спросите философов, педагогов, филологов, журналистов (вы их тоже «делаете»), представителей факультета искусств! Вам кто-то из них посоветовал сделать «это»?

Поставьте баннер! Пустите бегущую строку! Но кто-то придумал, кто-то одобрил, кто-то осуществил… Испанский стыд…