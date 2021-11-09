Лишний билетик

Нет, это статья не о лишнем билете в театр или на футбол, как когда-то спрашивали в часы ажиотажных событий. Это материал о билетике на проезд в городском транспорте, в котором скоро и предлагать билет будет некому – все ушли на льготы…

Децентрализация в ее нынешнем исполнении многократно увеличила нагрузку на местные бюджеты в плане социальной защиты населения, в данном случае имеется в виду плата за провоз в городском транспорте льготных категорий населения. В этом отношении у нас чрезвычайно человеколюбивое государство, оно на законодательном уровне гарантировало право бесплатного проезда в городском общественном транспорте нескольким десяткам категорий пассажиров, но как-то забыло вовремя поддержать свою заботу строкой в Бюджетном кодексе, переложив это почетное право на бюджеты органов местного самоуправления. Причем наш закон настолько суров, что суды не принимают в расчет жалобы на нехватку денег в городской казне и обязывают городские власти возить льготников во что бы то ни стало. В нашем, кропивницком случае, это 120 миллионов гривен в год из бюджета города на оплату КП «Электротранс» для перевозки льготников. Это притом, что не подкрепленные финансово ковидные ограничения от правительства существенно снижают доходность транспортных предприятий, ведь пассажиров стало в разы меньше!

Защитники прав льготников ни за что не соглашаются «войти в положение» и опротестовывают любое желание властей хоть как-то снизить нагрузку на бюджет путем применения графика льготных поездок. С 4 октября этого года в городе действует система, по которой льготники имеют право бесплатного проезда в коммунальном транспорте с 10 до 15 часов дня. Причем это сделано не столько для экономии средств, сколько в качестве противоэпидемической меры. Требование или просьба властей к льготникам сместить свои поездки во времени преследует еще одну цель – дать возможность трудоспособной и учащейся части населения города вовремя приезжать на работу и учебу и возвращаться домой. Многие рабочие, студенты и служащие просто не могли попасть в транспорт в утренние часы из-за спешащих на базарный моцион пенсионеров.

«УЦ» несколько раз поднимала тему непропорционально большого количества льготников в городском коммунальном транспорте, наконец-то появилось и официальное подтверждение. С 7 по 12 октября управление транспорта и связи Кропивницкого городского совета проводило обследование пассажиропотока и установило коэффициент соотношения бесплатных пассажиров к платным – 2,5 для автомобильного и 2,7 для пассажирского электротранспорта. Это значит, что на одного платного пассажира приходится 2,5-2,7 «бесплатных».

Представляете картину – коммунальный транспорт города перевозит в 2,5 раза больше льготников, чем оплачивающих проезд пассажиров, и это только во время действия ограничений по времени для льготников. В выходные и праздничные, когда ограничения не действуют, количество льготников вообще увеличивается практически вдвое, и коэффициент соотношения бесплатных пассажиров к платным вырастает до 4,2-4,3. Мы практически подошли к классической формуле социальной несправедливости, когда «один с сошкой, а семеро с ложкой».

Кропивницкий и держится из последних сил, выделяя 120 миллионов гривен в год на бесплатный проезд около 60 тысяч льготников, расписанных в 29 категорий! Без всякого сомнения, есть льготные категории населения (хотя бы дети-сироты), которым мы обязаны помогать, но не все же другие сегодняшние льготники так материально беспомощны, что не в состоянии заплатить за проезд? Поэтому, кроме исследования пассажиропотока на предмет льготников, необходимо дифференцировать их и оставить право бесплатного проезда только за самыми неимущими! Взять хотя бы категорию работающих пенсионеров, которых никак нельзя назвать неимущими, но они продолжают совать кондукторам свои «корочки» вместо денег за проезд, да еще и жаловаться на ущемление своих прав, мол, как я могу ездить утром на работу, когда право на льготный проезд действует только с 10 утра?

Что-то надо делать, но, поскольку любое ограничение прав льготников у нас легко отменяется через суд, остается предположить, что финансовое состояние транспортных предприятий будет ухудшаться, что мы и наблюдаем. Особенно на фоне многократного повышения стоимости электроэнергии, а также жидкого и газообразного топлива. Выход пока только один – повышение стоимости проезда, о чем уже заявили маршрутчики. На сайте городского совета появился проект решения о повышении тарифов на проезд в городских маршрутках до 10 гривен. Надо думать, что месяца через полтора решение вступит в законную силу, и тогда ставшие пешеходами пассажиры смогут экономить на проезде не 14 гривен в день, а все 20.

Получается, что в коммунальном транспорте за проезд льготников платит город, то есть те жители, которые работают и платят не только налоги, но и за право проезда – двойное, так сказать, обилечивание. В маршрутках за льготников, здесь такие тоже есть, хотя бы участники АТО, члены семей погибших, платят другие пассажиры, потому что тариф на проезд определяется общим доходом, разделённым на затраты по обслуживанию одного транспортного средства, – чем больше платных пассажиров, тем меньше затраты. То же самое и в коммунальном транспорте, чем больше бесплатных, тем дороже становится проезд для платежеобязанных.

Другими словами, единственный выход – полная отмена льгот (почти полная). При максимальном обилечивании пассажиров цена за проезд отдельно взятого индивидуума должна снизиться. В таком случае будут платить все, но меньше, кроме того, это даст возможность предприятиям работать, а не останавливаться. Сейчас перевозчики говорят, что закрыться легче легкого – осталось повесить на ворота замок, потому что на маршруты выходит 25-30% подвижного состава. Пока выходят. Вопрос в том, какой запас прочности имеют городской бюджет, поддерживающий КП «Электротранс», и те же маршрутчики, которые лишены поддержки. Потом вопрос встанет ребром – или платим все, или все ходим пешком…