Польша, независимая

11 ноября соседняя и, исходя из событий последних десятилетий, самая дружественная Украине страна отмечает День независимости. И что бы ни говорили о неприязненном отношении части поляков к украинцам, всё же недаром страну называют «адвокатом Украины в Европе». И, кажется, в Польше побывал уже каждый второй (ладно, третий) житель Украины. Как соседи празднуют?

Почему 11 ноября?

Юзеф Пилсудский, первый глава обретшей независимость Польши, в ноябре 1918 года так и сказал: «Внезапно возродилась Польша». До этого около 120 лет Польша была частью Российской империи, Пруссии, Австро-Венгрии. Есть, конечно, такой пикантный момент в нашей совместной истории, как сговор Пилсудского с Петлюрой насчет Украины. Ему было мало посполитых территорий, он считал большую часть Украины, а также Белоруссию и большую часть Прибалтики исконными польскими землями. Не срослось, но это же не повод нам ругаться с братьями-славянами?

Так или иначе – День независимости Польши празднуют 11 ноября, в день, когда к власти пришел Пилсудский.

Как там наши отмечают?

Виктория Прокопова уже несколько раз по полгода работала в разных местах Польши. На День независимости чаще была в Украине. Крайний раз работала на рыбном заводе в пригороде Гданьска. Чтобы заработать побольше, она работала по 10 часов в день 6 дней в неделю. О легальности работы лучше помолчим… Так вот, последний День независимости Польши в прошлом году она… просто не заметила. «Когда тебе за пятьдесят и ты пашешь, как трактор, по 10 часов в день, потроша рыбу, то в конце дня у тебя только два желания – принять душ и отрубиться. Даже есть не хочется – нанюхаешься за день ароматов. Да, у нас тоже был выходной на День независимости, и я честно проспала его весь. Выходной обязательный, там, мне кажется, даже власть контролирует, чтобы никто не работал на производствах, а рестораны и кафе работают, там поляки с размахом празднуют».

Об этом хорошо знает музыкант Олег Карауш, ранее работавший в Кировоградской областной филармонии. Уже больше 15 лет он живет в Польше, в курортном городе Колобжег на Балтийском побережье. Приехал туда с сыном, сын давно женат, оба уже имеют польское гражданство. Как и в Кировограде, играет на аккордеоне в ресторанах, которых в Колобжеге, городе размером со Знаменку, сотни. Поляки любят и ценят этот курорт, но осенью, когда уже холодно (на момент написания этой статьи там было +9 градусов, влажность 87%), народу там немного. Но на День независимости поток туристов растет. Из других регионов страны приезжают справить свадьбы. Так что музыканту можно подзаработать.

Сергей Муренец чуть не единственный из коллег-журналистов, кто смог устроиться и в Польше журналистом. Другие коллеги работают кто где, к примеру, один из бывших сотрудников «УЦ» работает в Польше на фабрике по сборке велосипедов. Вроде бы светит журналистская работа еще одной коллеге Алле, но всё это скорее исключение, чем правило. Сергей работает на сайте «Я в Польщі», который создан специально для украинцев, работающих в стране, – новости, реклама, предложения по работе и сдаче жилья и т.д. Располагается редакция в Гданьске.

День независимости отмечают с размахом. Конечно, в основном в Варшаве, где и парад, и концерты, и всё на свете. Но есть, увы, интересные моменты. В основном простые обыватели-поляки на мероприятия в честь Дня независимости не ходят. На Маршалковскую улицу выходят, чтобы пройти колонной, польские националисты, многие из них футбольные фанаты. В массе своей это непростые ребята. И их выходит где-то по сто тысяч человек. Почти каждый год их марш на День независимости не обходится без погромов, крови, плохих вещей. Главные организаторы этих маршей – Радикально-националистический лагерь (Obóz Narodowo Radykalny) и Всепольская молодежь (Młodzież Wszechpolska).

Самые громкие события в День независимости происходили в 2013, 2014 и в прошлом году. Националисты поджигали посольство России в Варшаве. Громили сквот (скажем так, общежитие), где в основном живут парни и девушки нетрадиционной ориентации. Были зафиксированы случаи поджогов квартир, где живут евреи. Драки с полицией – тоже обычное дело.

В прошлом году власти Польши марш запретили, но националисты проигнорировали запрет, около ста тысяч вышло на улицы столицы. Девиз прошлогоднего марша гласил: «Наша цивилизация, наши правила». Участники несли плакат с изображением рыцаря, разбивающего красную и радужную звезды, символизирующие социализм и коммунизм, а также ЛГБТ-сообщество.

Традиционно запускают петарды, файеры, в Варшаве мощный салют устраивают. И отмечают примерно как и мы в Украине – возложение венков к памятникам, какие-то концерты, вечером алкоголь. Мы не очень отличаемся от поляков по части празднования Дня независимости.

Хотя есть такой момент – все памятники в этот день украшают цветами, не возлагают к подножию, а именно обвязывают. Обязательно устраивают спортивные соревнования, в основном пробеги. А еще в этот день празднуют день святого Марцина. По всей Польше принято запекать гуся и печь рогалики. Всё это неразрывно связано с Днем независимости.