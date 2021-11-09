Прекрасная идея от «Ласнаидея»

Справка: «Ласнаидея» – добровольное некоммерческое объединение, направленное на улучшение жилого пространства путем привлечения местных жителей к гражданской активности. Цель идеи заключается в создании связей, развитии чувства доверия, понимания и сотрудничества между жителями, структурами власти, а также бизнес-сектором.

Когда нам в Эстонии сказали, что покажут огороды возле многоэтажек, это не вызвало удивлении. У нас этого добра – и на 101-м, и на Новом! Но то, что мы увидели, потрясло. И захотелось расспросить – подробнее, сфотографировать – ближе, запомнить – навсегда, рассказать – всем.

Таллинн, дождь… Выходить из автобуса, везущего 20 украинских журналистов, не хочется. Типичная осенняя эстонская погода – для нас «стремная». Но нас ждет человек в желтом дождевике, резиновых сапогах и с желанием рассказать нам, зачем мы здесь. Именно так! Мы были там, чтоб показать (рассказать) украинским ОСМД, как и вокруг чего еще можно объединить людей – совладельцев многоэтажных домов. Он, Антон Кюнал, активист организации «Ласнаидея», нас вдохновил.

Все началось восемь лет назад, когда сделали исследования в разных районах Таллинна. Объединение групп людей – это в Эстонии давняя традиция, еще со времен «первой республики». Исследования показали, что объединения, в принципе, есть, но они отсутствуют в микрорайонах панельной застройки.

– Или среда влияет, что люди пассивные, или люди такие, что вокруг – панельные дома и больше ничего? – задались вопросом Антон и его сторонники. Несколько человек создали инициативную группу и стали делать «маленькие мероприятия». Первым делом покрасили (украсили) лестницу, по которой жители микрорайона спускаются к маршрутному транспорту.

Эта немногочисленная акция привлекла внимание людей – захотелось сделать еще что-то. Активизировались, организовали городской пикник, стали проводить вечера на открытом воздухе.

– Родилась идея на пустыре разбить грядку и посмотреть, что из этого получится, – рассказал Антон. – Поначалу люди скептически к этому отнеслись, а потом иметь свою личную грядку захотело много жителей микрорайона.

Грядки «Ласнаидея» не просто копает. Из европоддонов делают специальные трехуровневые ящики, наполняют их грунтом и высаживают кто что хочет. Когда появились первые, активисты даже делали ставки, через сколько дней их разломают. Но время шло, грядки никто не трогал, и их количество стало расти.

– В первый год мы уговаривали людей обзавестись грядкой, – рассказывает активист. – На нас смотрели с недоверием. А потом уговаривать оказалось лишним – подходили и просили. Нужна была территория побольше. Написали программу и обратились в городской департамент охраны окружающей среды и Фонд интеграции за помощью. Обе структуры помогли деньгами, и мини-огороды стали множиться.

Вся эта красота расположена на просторном участке, где раньше была площадка детского сада. Пустырь постепенно превратился в цветущую, благоухающую, радующую глаз территорию. Идея настолько всем понравилась, что подобные огороды стали делать в других микрорайонах Таллинна.

За каждой грядкой закреплен один человек или семья. Сами решают, что сажать. Можно увидеть цветы, зелень, клубнику, морковь, капусту, свеклу… Установили членские взносы – 10 евро с грядки в год. Платить не заставляют, все добровольно. «Ласнаидея» на сегодняшний день имеет 70 мини-огородов.

Как правило, осенью активные жители микрорайона собирают опавшую с деревьев листву и компостируют для использования на грядках. Плюс покупают грунт для формирования огородов.

На территории со временем появился павильон, где можно собраться во время дождя, столики, лавочки. Есть клумба, прудик для птиц и насекомых. Красиво и стильно. Но главное, что люди, объединенные идеей, собираются, общаются, придумывают что-то новое, чтобы украсить не только микрорайон, но и свою жизнь.