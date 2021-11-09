Резануло слух

На днях из-за забора, поставленного три недели назад вокруг Центрального сквера в Кропивницком, послышались звуки работающей техники, в том числе бензопилы.

Корреспонденты «УЦ» побывали по ту сторону ограждения и стали очевидцами последних минут существования толстенного – но уже точно умирающего дерева.

Бензопила резанула слух экоактивистов, выступающих против компании «МакДональдс», которая намерена построить в сквере ресторан и благоустроить территорию вокруг. Срезанное благоустроителями дерево вызвало шквал эмоций в соцсетях.

Защитников природы не успокоили заверения «МакДональдса» о том, что компания посадит здесь вдвое больше деревьев, чем придется срезать, что это будут 7-10-летние растения минимум трехметровой высоты, что ведутся переговоры с городской властью об озеленении за счет «МакДональдса» дополнительной территории города. Но работы, тем не менее, начались.