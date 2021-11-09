Теперь он рисует для Бога

Наш мир покинул Сергей Шаповалов – прекрасный художник, украшавший жизнь потрясающими полотнами, полными красок, солнца, света, добра.

Сергей Гаврилович родился 15 мая 1943 года. Окончил Александрийское педучилище, затем – художественный институт. Работал в Кировоградской художественно-производственной мастерской на должности живописца. Член Национального союза художников Украины, лауреат областной премии в области изобразительного искусства и искусствоведения имени Александра Осмеркина, Заслуженный художник Украины. Участник множества выставок, в том числе зарубежных. Работы Сергея Шаповалова хранятся в музеях и частных коллекциях Украины, Испании, США, Израиля. Значительная часть произведений художника была закуплена Министерством культуры Украины.

«Он талантливый и, я бы сказал, плодовитый в смысле написания картин. Он если впрягся, то его не остановишь. И чувством цвета владеет врожденным. Когда смотришь на его натюрморты, то в голове не укладывается значение этого выражения – “мертвая натура”. Умеет он оживлять и цветы, и саму картину», – говорил о Сергее Шаповалове художник Владимир Остроухов.

А это Сергей Гаврилович говорил в интервью нашей газете: «Каждое утро я благодарю того, кто создал этот мир, всю эту красоту. Не знаю, кто его создал, и кривить душой не буду: меня воспитывали без религии, я был коммунистом, но сегодня я чувствую потребность кого-то благодарить за все это»…

Выражаем искренние соболезнования родным и близким художника. Покойтесь с миром, Сергей Гаврилович.