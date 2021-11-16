Что там, за забором?

Вас тоже волнует, что происходит за ограждением вокруг Центрального сквера в Кропивницком? Теперь об этом можно узнать из тематического сайта, учрежденного компанией «МакДональдс».

Ресурс называется «Реконструкція Центрального скверу міста Кропивницький». На нем опубликована масса официальных документов, подтверждающих законность намерений «МакДональдса» построить в сквере ресторан и обустроить прилегающую территорию, – план зонирования города, результаты исследования общественного мнения (согласно им, 85 процентов кропивничан – за «МакДональдс»), пресс-релиз о подготовительных работах в сквере, заключения специалистов о состоянии тамошних деревьев, подвалов и т.п. Описывается и будущий кропивницкий «МакДональдс».

В рубрике «Новости» опубликована вот какая информация: на минувшей неделе встретились представитель арендатора земельного участка Дмитрий Костишин, заместитель городского головы Александр Мосин и экоактивистка Надежда Паливода, обсудили, среди прочего, запланированное удаление трех деревьев, растущих над подвалами, и санитарную обрезку других. Подчеркивается, что «запропонований план робіт був підтриманий без зауважень з боку присутніх активістів».

Тем временем Надежда Паливода, вроде бы и не зная о достигнутом консенсусе, продолжает критиковать в Facebook и «МакДональдс», и пищу, которую он производит.