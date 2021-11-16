Гарячі дебати навколо холодних труб

Колишній полюс холоду в Україні, як кілька років тому називали Світловодськ через складнощі з проходженням опалювального сезону, знову ризикує потрапити в епіцентр битви за тепло, яка поки що розгортається в інформаційній площині. Єдине теплогенеруюче підприємство СП ТОВ «Світловодськпобут» і голова Світловодської міської ради Андрій Маліцький обмінялися листами-попередженнями, але тепліше від цього не стало, швидше навпаки, додалося тривоги.

Спочатку тепловики попередили, що «кіна не буде», – 8 листопада цього року генеральний директор СП ТОВ «Світловодськпобут» Сергій Московський направив міському голові лист, в якому зазначається, що на вимогу міської влади здійснювати розрахунки згідно меморандуму (того, що був ухвалений між урядом і місцевими громадами) та договору з «Нафтогазтрейдінг» підприємство «було змушене» перерахувати річний план надання послуги, який суперечить рішенням виконкому, тому рішення міської влади в частині тарифів «вважаються недійсними». Не погодила міська влада й пропозиції виробника тепла щодо тарифів, тому ці рішення «Не дають можливості СП ТОВ „Світловодськпобут” дотримуватись температурних графіків з параметрами теплоносія для котелень СП ТОВ, затверджених міським головою». А далі просять повідомити мешканцям, що «температура теплоносія в їхніх домівках протягом опалювального сезону 21-22 років буде відповідати рішенням виконавчого комітету та може призвести до недостатнього температурного режиму теплоносія». Іншими словами, гріти будуть так, як того хотіла міська влада, тому батареї центрального опалення можуть бути холодними.

Якщо поглянути на ситуацію з практичної площини, то це може означати, що котельні будуть «циркулювати» теплу воду, що дасть можливість хіба що не заморозити систему, а «доганятися» теплом люди й бюджетні організації мають за рахунок альтернативних обігрівачів.

На це попередження міський голова Андрій Маліцький відреагував практично миттєво та вже 9 листопада направив відповідь, з якої виходить, що світловодська громада входить до числа учасників Асоціації міст, а тому вірить в дієвість меморандуму. А ще виконком з’ясував, що тепловики планували в 21-22-му опалювальному сезоні відпускати стільки ж тепла, як і в попередньому, що вкупі зі скороченням кількості абонентів (відключення житлових будинків від централізованої мережі в 2021 році) призведе «до ще меншого виробництва теплової енергії в опалювальному періоді 2021-2022, у порівнянні з попередніми опалювальними періодами» – щось на зразок: тепер вам потрібно менше газу. Тому висновок простий: «Підстав не дотримуватися температурного режиму в опалювальному періоді 2021-2022 років ви не маєте». Знак оклику. Далі йде словесна еквілібристика на предмет хто розробляв річний план виробництва тепла та хто має відповідати за його виконання. З позиції міського голови – це лише керівництво «Світловодськ­побуту».

При уважному вивченні обох документів стає ясно, що спільних точок дотику в них не спостерігається. Насправді, поточний опалювальний сезон кардинально не схожий на попередній саме в частині недотримання стабільної (низької) ціни на газ для теплогенеруючих підприємств. Можливо, «Світловодськпобут» першим заявив про майбутню катастрофу з централізованим опаленням, бо дешевого газу може вистачити максимум на місяць, а тоді доведеться шукати не газ, а гроші на його закупівлю за світовими цінами, які ніякому меморандуму не підпорядковуються. Тоді доведеться думати не про температуру теплоносія, а про те, як не загубити систему теплопостачання населених пунктів.

За коментарями ми звернулися до генерального директора СП ТОВ «Світловодськпобут» Сергія Московського:

– Є розуміння мінімального споживання газу котлами. Якщо котел-десятка виробляє 10 Гкал/годину й, умовно кажучи, потребує 700-800 кубометрів газу за годину, то нижче вже не можна, зрозуміло, що при вищих показниках тепловий режим буде нормальним. Якщо двадцятка має споживати мінімально свою тисячу кубів газу за годину, то має споживати саме стільки й давати на виході температуру теплоносія, умовно кажучи, 55 градусів. Це цифри умовні, для розуміння, але 55 градусів по температурному коефіцієнту – це у випадку, коли «за бортом» має бути орієнтовно + 4, + 6 градусів, для різних котелень по-різному. Ми подали річний план виробництва саме по такій складовій.

– Запитання просте: скільки ви будете давати температури?

– Я даю по графіку те, що потрібно, але для населення я буду споживати, так би мовити, лімітну ціну, 7420 гривень за тисячу кубометрів газу, але потім це переростає в 37 тисяч гривень у листопаді! Що буде в грудні, я ще не знаю.

– Вже в листопаді ви споживаєте газ по такій ціні?!

– Так, 37 тисяч, вже офіційний договір. Тепер виходить така картина – якщо я перебираю цей ліміт, то мені потрібно буде платити по 37 гривень за куб газу, а вони мені це не врахували в тарифі, оце й уся картина, більше розповідати нічого.

– У такому випадку ви будете працювати сезон на мінімальних потужностях і видавати мінімальну температуру?

– Я ж вам такого, однозначно, не скажу. Я буду дивитися по температурному режиму, розумієте, я ж людей не буду морозити? Але розрахунки з газопостачальниками по закінченню опалювального сезону будуть бажати, м’яко кажучи, кращого, тому що нашу господарську діяльність регламентує міська рада. Хоча вони й розповідають, що ви приватники й самі робите, що хочете. Якби я сам собі встановлював тариф, то встановив би економічно обгрунтований, і все.

– Зрозуміло, тим не менше, які перспективи сезону?

– Важкі перспективи, як і у всій країні, але вважаю, що з цими труднощами ми впораємось.

– А що по технічному стану та по ситуації зараз, бо картинки в Інтернеті типу «Дайте дітям тепло» ми бачили?

– На вчора, на вечір (10.11), близько 40 об’єктів з 260 не опалювалося через пориви. Розумієте, пізно почали, але ліквідовуємо.

– А з міською владою ви лише листами спілкуєтесь?

– Вчора був у мера на нараді, доповів ситуацію, бо вони трішки не розуміють. Сьогодні, ось зараз, у мене на нараді є його заступник, я на цьому наполягаю, щоб хоч трішки розбирався, бо кажуть, що хтось проїздив і бачив, що на котельні не димлять труби, значить, котельня не працює. Ось такі специ, а в нас просто якісний газ, диму не має бути.

– Обласна адміністрація втручається?

– Обласна влада нас дуже добре підтримує і в моральному, і в матеріальному плані, дуже добре.

– У матеріальному – це як?

– Вони допомогли з авансом, щоб ми частково з «Кіровоградгазом» розрахувалися, а з міською владою так не виходить. 50% заслуги в тому, що сезон почали, – обласної влади, частково засновника, нашого підприємства.

– А як сприймають ситуацію люди?

– Поки ми з вами розмовляємо, я пропустив 4 дзвінка, постійно телефонують люди, організації, цікавляться, тому напруга відчувається.

Як бачимо, чим ближче до епіцентру подій, тим менше взаєморозуміння. З одного боку – добре, що керівник теплогенеруючого підприємства впевнений, що опалювальний сезон у Світловодську пройде за оптимальних режимів. Але є нюанс, бо якщо міська влада не затверджує тариф, то саме вона в кінці сезону має відшкодовувати підприємству різницю між фактичним і економічно обгрунтованим тарифом. Причому не окремо взята міська рада, але й території, які ввійшли до громади, але послугами централізованого теплопостачання не користуються.

Станом на 15 листопада в Світловодську бе з опалення залишаються 24 будинки, створено робочу групу з представників Кіровоградської ОДА та Олександрійського району, а кількість ремонтних бригад збільшилась з двох до чотирьох. Очевидно, що зараз найвужчим місцем є не вартість газу, а ремонтні роботи, до яких місто мало долучитися значно активніше.