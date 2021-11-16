Сенсей жив, пока живо его дело

Федерация традиционного карате-до Украины, единственный в стране Центр традиционного карате, созданные Владимиром Савченко, продолжают жить, учить, достигать побед, несмотря на уход Сенсея.

Владимир Васильевич был человеком публичным. Его знали и принимали в самых высоких кабинетах не только Украины. Когда его не стало, ненадолго показалось, что и дело всей его жизни замерло. Но нет! И в федерации, и в центре жизнь бурлит, итоги подводятся, планы строятся. И в его кабинете вся обстановка – как при его жизни. Все по-прежнему, но пустует кресло… А в шкафу висит кимоно, которое он снял после своей последней тренировки…

Вообще центр, который является главной базой подготовки сборных Украины по традиционному карате, поражает продуманностью каждой детали. Владимир Савченко и задумывал его как базу, если хотите, семейное гнездо, где можно собраться единомышленникам, объединенным идеей людям. И собирались, и продолжают собираться.

Зал Владимиру Савченко достался благодаря Николаю Малете, директору «Пишмаша». Ему подсказали, кто наполнит принадлежавшее заводу помещение содержанием. Один поверил, другой не подвел, наполнил. Изначально там даже пола не было – стены и крыша. Теперь – прекрасный зал с деревянными полами, конференц-зал, тренерская, комнаты отдыха, столовая, туалеты и душевые… И все сделано со вкусом, в определенном стиле, удобно, продуманно и эстетично. В принципе, как все, что делал Савченко.

Владимир Васильевич создал Федерацию традиционного карате Украины на базе небольшого кировоградского клуба карате. Когда в 91-м году он выступил в Одессе на чемпионате Украины и стал чемпионом в ката, к нему стали подходить и спрашивать, откуда он такой взялся. А до этого у него было несколько лет нелегальных (тогда это запрещали) занятий карате с такими же увлеченными, как он. Еще три года Венгрии – работа в госпитале Южной группы войск. Параллельно с работой детским ортопедом-травматологом занимался в местном спортивном клубе, где карате преподавалось официально.

Интересный факт. Когда Савченко в Будапеште пришел в клуб, у него был коричневый пояс. Тренер, посмотрев и услышав намерения нового ученика, сказал: «Ты готов поменять свой коричневый пояс на белый и встать рядом с детьми, начать все сначала?» Конечно, Владимир был готов. И совсем скоро вернул себе свой пояс, и получил первый дан, и приобрел уважение, поскольку доказал, что он – человек будо (японские боевые искусства), и продолжил рост в мастерстве. И, что важно, учил этому других. У него занимались не только начинающие, но и уже обладающие достаточными знаниями и подготовкой, чтоб стать инструкторами и тренерами.

После участия в ЧУ в Одессе к Савченко стали ездить из той же Одессы, Черкасс, Донбасса, Крыма, Ровно… Ехали с просьбой тренировать их. И вот тут зал Малеты, который наполнил Савченко, стал тем Центром традиционного карате, который живет до сих пор. Владимир Васильевич упорно доказывал, что традиционное карате – это отдельный вид спорта и что необходима федерация. Его дар убеждения, природное обаяние и уверенность в правильности выбранного им пути помогли это сделать. Федерация получилась! Тогда он сказал своей супруге: «Будешь и в этом проекте рядом? Поддержи, как раньше поддерживала. Без тебя будет тяжело». И Лариса Владимировна согласилась и подставила свое мужественное женское плечо.

В центре в год стабильно занимается около 200 человек. В соревнованиях можно участвовать с восьми лет, поэтому есть каратисты помладше. Японцы говорят, что в занятиях будо у детей должно быть три пятерки: 5 лет, 5 месяцев и 5 дней. После этого мастерство можно демонстрировать на соревнованиях.

Поскольку традиционным карате в Украине занимаются, людей надо обучать – есть центр подготовки. Сюда можно из другой области приехать на неделю – есть все условия для пребывания и занятий. И сборную здесь готовят. Жаль, что об этом не говорят на уровне области. Странно: Украина, Европа и мир знают, а мы молчим. Правда, в прошлом году президент заехал именно сюда. Ему еще пояс подарили…

Еще чуть-чуть истории. Учеником Сенсея Нишиямы априори должен был быть человек обученный, подготовленный, способный. Таким, признанным Сенсеем, стал Савченко. А Нишияма в то время был главой Всемирной федерации традиционного карате. После ухода Сенсея Нишиямы в мир иной Всемирную федерацию традиционного карате возглавил наш земляк Владимир Савченко – простой доктор с Кировоградщины.

Инструкторский состав нашего центра сохранился. В украинской федерации произошли передвижения: вице-президент стал президентом, и это Александр Колесник. Ларису Савченко Директорат Всемирной федерации традиционного карате избрал генеральным секретарем.

Сенсея нет, а созданная им система работает. Он так все продумал, что судейский, технический, административный комитеты федерации просто не могут перестать существовать. Тренировки, инструкторские семинары, сборы, конференции, просто встречи – все происходит здесь, в центре. Традиции сохранились, система, созданная Савченко, действует. В течение года без Сенсея произошло несколько знаковых событий.

Савченко не думал, что уйдет так рано. Но его философия, жизненные принципы заставили все сделать так, чтобы знамя наверняка кто-то подхватил. Этими людьми оказались супруга и сын.

Лариса Савченко – исполнительный директор Центра подготовки традиционного карате.

На всеукраинском уровне она – исполнительный директор Национальной федерации традиционного карате. На международном уровне – генеральный секретарь Всемирной федерации. Он знал, кому доверить свое дело…

Наша встреча состоялась в субботу вечером в центре. Приехал тренер, ученик Владимира Савченко из Кривого Рога Виталий Галимский, к которому пришли наши каратисты. Виталий сказал, что дорога между нашими городами уже хорошая, можно ездить. И едет, и тренирует, и продолжает дело Сенсея Владимира Савченко. И это лучшая дань памяти Учителю…

«У нас все стабильно – так, как завещал Сенсей. Участвовали в чемпионате Европы. Владимиру Васильевичу показали туда, вверх, заслуженные медали, которыми гордимся. Мы выступали и в “юниорах”, и в “молодежи”, и во “взрослых”, – рассказывает Лариса Владимировна. – Параллельно выступали дети. Это было десять татами! Мы получили свои 36 медалей: 4 золотых, 9 серебряных, остальные – бронза».

И, конечно же, состоялся Кубок памяти Владимира Савченко. Теперь наши каратисты готовятся к чемпионату мира. Кто, как не мы, должен их поддержать?! А «сборников» у нас много: ребята из Хмельницкого региона, Одесского, Киевского, Кировоградского, Черкасского, Николаевского…

Лариса Владимировна приоткрыла несколько японских знаков, смысл которых узнала благодаря Владимиру Васильевичу. Вот один из них: «Если в японском будо ставишь точку, значит, жизнь закончилась. Они дарят альбомы для фотографий и сразу кладут туда пару-тройку. Мол, продолжайте! Сенсей Нишияма всегда имел девятый дан. А высший – десятый. Его спрашивали: когда? Он отвечал: “А после этого к чему стремиться?”»…

Это не последние добрые слова, сказанные о Владимире Савченко…