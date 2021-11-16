Штучний інтелект в ендоскопії застосували в Кропивницькому у ТomoСlinic

13 листопада в ТomoСlinic відбувся семінар «Ендоскопічний скринінг раку шлунку та кишківника» з проведенням майстер-класу, під час якого використовувалися новітнє обладнання й технології штучного інтелекту CAD-EYE від Fujifilm. Апаратуру для проведення заходу надала компанія Harwind.

Головним спікером і ведучим семінару виступив Владислав Яковенко – відомий в Україні та Європі хірург-ендоскопіст, кандидат медичних наук, керівник відділення ендоскопії та малоінвазивної хірургії клініки «Оберіг», досвідчений лікар зі стажем понад 29 років.

Це був винятковий за своєю важливістю майстер-клас – застосування технології штучного інтелекту для дослідження органів шлунково-кишкового тракту.

У семінарі взяли участь лікарі-ендоскопісти, онкологи, хірурги та керівники клінік із різних регіонів України. Окрім спеціалістів із Кропивницького та області, гостями ТomoСlinic були фахівці з Дніпра, Одеси, Кривого Рогу.

Учасники семінару прослухали лекцію доктора Яковенка «Ендоскопічний скринінг раку шлунку і кишківника» і отримали можливість побачити «живу» хірургію – пряму трансляцію з операційної гастроскопії та колоноскопії з використанням експертної системи ендоскопічної візуалізації Eluxeo зі штучним інтелектом. Паралельно відбувалася трансляція на YouTube-каналі клініки.

«Ендоскопічна діагностика ранніх форм раку шлунку і кишківника з використанням штучного інтелекту дозволяє значно підвищити якість обстеження, кількість виявлених новоутворень і, таким чином, суттєво знизити ризик розвитку раку кишківника й раку шлунку», – зазначив Владислав Яковенко.

Рак шлунку і кишківника – хвороби, які часто виявляють на пізніх стадіях. Як підкреслив доктор Яковенко, новітні технології дозволяють втрутитися в процес на етапі передракових змін або на етапі раннього раку, коли можна вилікувати пацієнта без травматичної операції, подальшої хіміотерапії, опромінення й зберегти людині якість життя.

Це був перший етап циклу науково-практичних семінарів із застосування інноваційних методів в ендоскопії. У найближчий час на базі ТomoСlinic пройдуть ще два заходи з проведенням більш складних втручань, використанням тренінгових технологій і найдосконалішого ендоскопічного обладнання.

У лікарів-учасників знов буде унікальна можливість підвищити рівень професіоналізму, поглибити знання, удосконалити навички ендоскопічного скринінгу.

Довідка. TomoClinic – онкологічний центр, де пацієнтам доступні всі сучасні методи лікування як злоякісних, так і доброякісних захворювань. Клініка діє з червня 2015 року, знаходиться в місті Кропивницький за адресою: вул. Ялтинська, 1.