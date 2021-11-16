«Слуга» решил судиться с народом

Народный избранник от Кировоградщины, житель Кропивницкого Богдан Торохтий подал в суд на информационного партнера «УЦ» – «Центральноукраинское бюро новостей».

В чем суть претензий «слуги народа» к журналистам? Еще в начале лета этого года на сайте информагентства была опубликована статья «“Слуга народу” з Кіровоградщини “забув” задекларувати автомобіль». Согласно материалам статьи, в 2020 году Богдан Григорьевич купил себе автомобиль «Форд», б/у, стоимостью около 200 тысяч гривен. Согласно закону, депутаты обязаны декларировать любые покупки стоимостью больше 105 тысяч гривен. Это сделано не было и, как выяснилось впоследствии, и не требовалось.

Все дело в сложной правовой коллизии, возникшей в прошлом году во время работы Верховной Рады в «турборежиме».

В общем, 28 января 2021-го Национальное агентство по предотвращению коррупции опубликовало разъяснение, согласно которому топ-чиновники, к которым относятся и народные депутаты, могут не подавать сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, возникших с 27 октября по 30 декабря 2020 года. Этим и воспользовался народный депутат Богдан Торохтий.

В итоге из-за статьи у слуги народа «были вызваны постоянные расстройства психоэмоционального состояния и ухудшилось состояние его здоровья, ухудшение деловых отношений в работе, в частности, в связи с публичностью к истцу стали обращаться избиратели за предоставлением объяснений, изменилось отношение». Это дословная цитата из иска бывшего юриста, а ныне нардепа.

Депутат требует удалить статью и компенсировать ему юридические расходы.

Комментировать не будем, просто процитируем «любимого» политика партии «Слуга народа» Петра Порошенко: «Я никогда не судился и не собираюсь судиться с журналистами».

Для справки: В декларации Богдана Торохтия за 2020 год указано, что на правах собственности народному избраннику принадлежит Volkswagen Tiguan 2014 выпуска стоимостью 269 200 грн, приобретенный в 2019 году, и Ford Fusion SE 2018 выпуска стоимостью 197 534 грн, приобретенный в 2020-м. Еще три авто Богдан Торохтий арендует у своей бывшей жены Анны Чернеги: Audi A5 2014 г. в. (96 510 грн), BMW 528I 2013 г. в. (630 000 грн) и Jaguar XJL 2012 г. в. (300000 грн).