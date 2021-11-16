Станет ли Кропивницкий Смарт-Кропивницким?

Интересная новость: мощная современная многопрофильная компания «Радий» из Кропивницкого предлагает городу и уже начинает внедрять такую философию существования и функционирования, как Smart City, «Умный город». Это взаимосвязанная система информационных и коммуникативных технологий, которая упрощает управление внутренними городскими процессами и делает жизнь жителей комфортнее и безопаснее. Понятно или не очень? Сейчас попробуем говорить о таких сложных, но ведущих нас в будущее вещах проще.

Что это вообще?

Сколько раз уже доводилось видеть, как бабушки на троллейбусных остановках достают телефоны и смотрят на приложении EasyWay, когда приедет их 10-й троллейбус. Они сейчас по четкому графику ходят. Вот это уже есть частичка «Смарт Сити». В хорошие для многих времена, когда был самый вкусный пломбир по 20 копеек, приход на остановку общественного транспорта был просто ставкой на удачу – успел или не успел и надо ли ждать и сколько. На некоторых остановках даже были таблички с мифическим расписанием движения автобуса или троллейбуса, на которое никто не смотрел – а зачем? Ничего общего с реальностью то расписание не имело. А сегодня имеет. И не только диспетчер, а любой потенциальный пассажир может следить за движением нужного маршрута. Умно, не правда ли?

Кстати, чуть не первое проявление признаков «Смарт Сити» в Кировограде обозначилось еще в середине девяностых годов прошлого тысячелетия. Фонари уличного освещения в некоторых местах начали включаться и выключаться не по велению диспетчерской, а благодаря датчикам освещения. Стемнело до определенного уровня – включилась лампа. Посветлело утром – отключилась. Не так уже и долго работали те системы… А сейчас даже во многих селах Кировоградщины на главных улицах освещение – умное, от солнечных панелей, работающее по датчикам.

Вот и «Радий» хочет сделать в нашем городе умным:

– освещение улиц и дорог;

– энергоснабжение;

– бесперебойное электропитание;

– резервное электропитание;

– кондиционирование и вентиляцию;

– оповещение о чрезвычайных ситуациях;

– пожаротушение;

– видеонаблюдение и безопасность.

Ну и много чего еще.

А как у них?

Вообще-то в мире идея «Смарт Сити» включает в себя не только все связанное с электричеством, как это пока преимущественно у нас. К примеру, в китайском Шэньчжэне уже четыре года работает система Smart Water – «Умная вода». Повсюду, где только можно и нужно, стоят счетчики, контролирующие процесс и управляющие им – куда подать в это время суток больше воды, куда меньше и каким путем. Экономия воды – до 30 процентов. Правда, надо признать, что в Шэньчжэне население – 12 миллионов, а бюджет города больше бюджета Украины, и можно такие проекты реализовать.

Есть и другие отдельные Смарт-направления: транспорт, к примеру. А «Смарт-государство»? Да-да, это то приложение «Дія», которое у нас активно внедряется. Не нами придумано, но пусть внедряется, на пользу же! И даже наши ЦНАПы – это все тоже близко идеям «Смарт Сити».

Но… Как же далеки мы от них. В мире сейчас строят с нуля или реорганизуют до уровня городов будущего минимум 9 проектов.

В пригороде китайского Сычуаня уже достроен, будет презентован на китайский Новый год в начале следующего года Город будущего, если вам интересно. Это студенческий городок с филиалами ряда университетов. Полностью без автомобилей. Реализована концепция «одной минуты» – до магазина, аптеки, спортзала, парикмахерской из своего жилья можно добраться за одну минуту. Всё экологично до заоблачных высот. Всё компьютеризировано донельзя – там даже унитаз смывает, извините, именно тем количеством воды, которое надо, ни каплей больше.

В Японии у подножия горы Фудзи компания «Тойота» уже строит городок на 2 тысячи человек для своих сотрудников. Все здания в Woven City (так его назвали) будут из дерева, энергию будут получать через солнечные батареи и водородные топливные элементы, дома оснастят умной техникой и искусственным интеллектом. По дорогам города будет ездить полностью автономный транспорт с нулевыми выбросами, а улицы разделят на три типа: для пешеходов, медленных и быстрых транспортных средств. И еще японцы обещают сделать этот город самым зеленым в мире – деревья и кусты будут повсюду, от дорог, площадей до крыш домов.

В Сингапуре строят смарт-город Тенга и обещают начать его заселение к концу следующего года. Всё его транспортное сообщение будет под землей, сверху – только парки, велодорожки и огороды (!).

В Объединенных Арабских Эмиратах недалеко от Дубая активно строят Masdar City, который обещают сделать первым в мире городом с нулевым выбросом углерода. Город будет полностью под грандиозными, невиданными куполами (часть уже построена, в виде подсолнухов).

Реализуются проекты также в Испании, Саудовской Аравии, Бразилии, Малайзии и даже Сенегале. Чем мы хуже?

Наше

«Построить Smart Сity означает решить проблемы безопасности граждан, эффективно поддерживать общественный порядок, усовершенствовать и оптимизировать работу коммунального транспорта, контролировать расходы энергоресурсов с целью сокращения их потерь и внедрить электронные сервисы жителям и представителям бизнеса», – это говорит Олег Гончаренко, руководитель проекта внедрения принципов «Смарт Сити» в Кропивницком.