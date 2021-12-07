Откуда дровишки?

Помните старый анекдот, когда среди ночи раздается телефонный звонок и сонный хозяин в ответ на вопрос «Вам дрова не нужны?» посылает звонившего куда подальше, а утром обнаруживает, что у него возле дома исчезли дрова? Оказывается, фокусы с дровами стали актуальными и в наши дни ядерной энергетики и зеленой иллюминации.

Повышение стоимости газа, угля и электроэнергии заставило многих вернуться к традиционному топливу, которое получило новое название – альтернативное, но осталось теми самыми дровами, которые грели население и развивали промышленность не одно тысячелетие. Сейчас появились экономичные и даже вроде бы экологически корректные котлы для сжигания дров, пеллет и щепы, но заготовка дров кардинально отличается от времен, когда их можно было нарубить в ближайшем лесу. Теперь дрова приходится покупать, причем прогресс коснулся и такой патриархальной отрасли, как заготовка дров, – их заказывают по Интернету. Вроде бы все хорошо, но и здесь покупателей ждут неприятные сюрпризы – мошенники научились обманывать людей и при покупке дров, используя для этого самые совершенные технологии. Правда, основой этого подпольного бизнеса была, есть и будет наша доверчивость.

Чтобы не рисовать прошлое слишком розовыми красками, расскажу случаи мошенничества с дровами или лесом, которые проворачивал лично знакомый мне александриец в 60-х или 70-х годах прошлого столетия. Он искал на базаре покупателей леса, приводил к вроде бы своему двору, где лежали сложенные бревна (в эти годы многие строились и складывали лес именно так), договаривался о цене, брал задаток и назначал день, когда можно забирать товар.

А дальше покупатель приезжал и начинал погрузку, но, к его удивлению, со двора выбегал настоящий хозяин с топором и категорически протестовал против грабежа среди бела дня. Иногда тот же мошенник шутил – обещал доверчивому покупателю достать бревна, выпивал с ним магарыч в кафе «Пролисок» по дороге на Користовку, потом подводил покупателя к телеграфному столбу возле дороги и спрашивал: «Такой лес подойдет? Тогда бери эти столбы отсюда и до Користовки»!

Сейчас мошенники осовременились и просто дают в Интернете объявления о продаже дров по выгодной цене. Много таких объявлений и на одном из александрийских сайтов, где покупателю предлагались дрова с доставкой, прилагаются и картинки. Но покупателей часто ожидает разочарование – отправив деньги, дров они так и не получат. Люди так и пишут: «Я отправила 6 400 гривен, а дров так и не увидела»! Недавно на такой развод попал и достаточно крупный бизнесмен из Кропивницкого, который отапливает свой офис и магазин котлами на дровах. Он тоже договорился о покупке дров по телефону, остался доволен условиями, отправил деньги, но дров так и не получил. Теперь сам не может понять – как это его сумели так обвести вокруг пальца, и открыл нам небольшой секрет: «Большинство мошенников “на дровах”, как и по другим специальностям подлого ремесла, работают из мест не столь отдаленных, то есть из тюрьмы, где созданы настоящие подпольные колл-центры».

Чтобы разобраться в ситуации на рынке дров, мы поговорили с частным предпринимателем Николаем Николаевичем, телефон которого тоже нашли в Интернете. Он рассказал, что его цена 8200 гривен – это цена за 5 складометров дров (складометр плотно уложенных дров составляет 0,75 кубометра древесины). Лес покупает в лесхозах, но с нынешними ценами нет смысла заниматься этим бизнесом. Он покупает лес, распиливает его, потом нанятые работники колют дрова, потом транспортируют заказчику – то есть затраты большие, но с подорожанием газа лесхозы подняли цену и на древесину, поэтому дрова начали проигрывать конкуренцию природному газу. Это стало плодотворной почвой для мошенников, учитывая, что на зиму для домохозяйства надо около 10 складометров дров, что обойдется тысяч в 15 гривен. Понятно, люди ищут, где дешевле, тут и появляются мошенники…

Николай Николаевич рассказал нам о новых ухищрениях. «Продавцы воздуха» научились придавать своему бизнесу максимум достоверности, они сводят реального покупателя с реальным продавцом (практически как тот мошенник из Александрии), то есть представляются то продавцом, то покупателем, находят покупателя и продавца, причем как бы для достоверности говорят, чтобы покупатель переводил деньги на карточку продавца только тогда, когда увидит машину с дровами. Соответственно, и продавцу обещают расчет сразу после выполнения заказа.

Вроде бы все чисто, покупатель, как только увидел машину с дровами возле своих ворот, отправляет деньги на карточку, но все дело в том, что карточка-то не продавца дров, а мошенника! Настоящий продавец начинает требовать деньги, а ему говорят, что деньги вам только что отправили, дальше – немая сцена…

Самое интересное, что на сегодня неизвестно ни одного случая раскрытия дровяного мошенничества, вроде бы было несколько заявлений, но говорят, что нашей полиции вычислить злоумышленников не под силу.