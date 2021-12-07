Откуда дровишки?

Помните старый анекдот, когда среди ночи раздается телефонный звонок и сонный хозяин в ответ на вопрос «Вам дрова не нужны?» посылает звонившего куда подальше, а утром обнаруживает, что у него возле дома исчезли дрова? Оказывается, фокусы с дровами стали актуальными и в наши дни ядерной энергетики и зеленой иллюминации.
Повышение стоимости газа, угля и электроэнергии заставило многих вернуться к традиционному топливу, которое получило новое название – альтернативное, но осталось теми самыми дровами, которые грели население и развивали промышленность не одно тысячелетие. Сейчас появились экономичные и даже вроде бы экологически корректные котлы для сжигания дров, пеллет и щепы, но заготовка дров кардинально отличается от времен, когда их можно было нарубить в ближайшем лесу. Теперь дрова приходится покупать, причем прогресс коснулся и такой патриархальной отрасли, как заготовка дров, – их заказывают по Интернету. Вроде бы все хорошо, но и здесь покупателей ждут неприятные сюрпризы – мошенники научились обманывать людей и при покупке дров, используя для этого самые совершенные технологии. Правда, основой этого подпольного бизнеса была, есть и будет наша доверчивость.
Чтобы не рисовать прошлое слишком розовыми красками, расскажу случаи мошенничества с дровами или лесом, которые проворачивал лично знакомый мне александриец в 60-х или 70-х годах прошлого столетия. Он искал на базаре покупателей леса, приводил к вроде бы своему двору, где лежали сложенные бревна (в эти годы многие строились и складывали лес именно так), договаривался о цене, брал задаток и назначал день, когда можно забирать товар.
А дальше покупатель приезжал и начинал погрузку, но, к его удивлению, со двора выбегал настоящий хозяин с топором и категорически протестовал против грабежа среди бела дня. Иногда тот же мошенник шутил – обещал доверчивому покупателю достать бревна, выпивал с ним магарыч в кафе «Пролисок» по дороге на Користовку, потом подводил покупателя к телеграфному столбу возле дороги и спрашивал: «Такой лес подойдет? Тогда бери эти столбы отсюда и до Користовки»!
Сейчас мошенники осовременились и просто дают в Интернете объявления о продаже дров по выгодной цене. Много таких объявлений и на одном из александрийских сайтов, где покупателю предлагались дрова с доставкой, прилагаются и картинки. Но покупателей часто ожидает разочарование – отправив деньги, дров они так и не получат. Люди так и пишут: «Я отправила 6 400 гривен, а дров так и не увидела»! Недавно на такой развод попал и достаточно крупный бизнесмен из Кропивницкого, который отапливает свой офис и магазин котлами на дровах. Он тоже договорился о покупке дров по телефону, остался доволен условиями, отправил деньги, но дров так и не получил. Теперь сам не может понять – как это его сумели так обвести вокруг пальца, и открыл нам небольшой секрет: «Большинство мошенников “на дровах”, как и по другим специальностям подлого ремесла, работают из мест не столь отдаленных, то есть из тюрьмы, где созданы настоящие подпольные колл-центры».
Чтобы разобраться в ситуации на рынке дров, мы поговорили с частным предпринимателем Николаем Николаевичем, телефон которого тоже нашли в Интернете. Он рассказал, что его цена 8200 гривен – это цена за 5 складометров дров (складометр плотно уложенных дров составляет 0,75 кубометра древесины). Лес покупает в лесхозах, но с нынешними ценами нет смысла заниматься этим бизнесом. Он покупает лес, распиливает его, потом нанятые работники колют дрова, потом транспортируют заказчику – то есть затраты большие, но с подорожанием газа лесхозы подняли цену и на древесину, поэтому дрова начали проигрывать конкуренцию природному газу. Это стало плодотворной почвой для мошенников, учитывая, что на зиму для домохозяйства надо около 10 складометров дров, что обойдется тысяч в 15 гривен. Понятно, люди ищут, где дешевле, тут и появляются мошенники…
Николай Николаевич рассказал нам о новых ухищрениях. «Продавцы воздуха» научились придавать своему бизнесу максимум достоверности, они сводят реального покупателя с реальным продавцом (практически как тот мошенник из Александрии), то есть представляются то продавцом, то покупателем, находят покупателя и продавца, причем как бы для достоверности говорят, чтобы покупатель переводил деньги на карточку продавца только тогда, когда увидит машину с дровами. Соответственно, и продавцу обещают расчет сразу после выполнения заказа.
Вроде бы все чисто, покупатель, как только увидел машину с дровами возле своих ворот, отправляет деньги на карточку, но все дело в том, что карточка-то не продавца дров, а мошенника! Настоящий продавец начинает требовать деньги, а ему говорят, что деньги вам только что отправили, дальше – немая сцена…
Самое интересное, что на сегодня неизвестно ни одного случая раскрытия дровяного мошенничества, вроде бы было несколько заявлений, но говорят, что нашей полиции вычислить злоумышленников не под силу.
Время воздать сторицей