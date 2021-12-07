Сюрприз для читателей

Дорогие друзья! Впереди светлый праздник – Рождество Христово! Вы, конечно же, будете поздравлять родных и близких людей. Предлагаем в качестве праздничной платформы страницы нашей газеты.

Присылайте и передавайте нам поздравления, адресованные дорогим вам людям. Это могут быть родители, коллеги, соседи. Если они читают «Украину-Центр», ваши добрые слова будут прекрасным сюрпризом, если нет, то газета станет хорошим подарком.

Поздравления будут бесплатно опубликованы в первом номере газеты – 6 января 2022 года.

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