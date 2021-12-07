ВостГОК сам по себе…

После публикации в № 43 «УЦ» текущего года статьи под названием «ВостГОК на распутье» о том, что правительство не намерено включать уранодобывающие и перерабатывающие мощности в состав НАЭК «Энерго­атом», прошло больше месяца. Пока комбинат и урановые шахты работают в прежнем режиме, то есть без государственной поддержки, с перерывами, но теперь уже почти без надежд на интерес нынешней власти к собственной сырьевой базе для украинских атомных станций. Логики в этом, особенно на фоне обещаний срочно сделать ставку на атомную энергетику, никакой.

Тем не менее, предприятие не забывают, более того, над ним нависла реальная угроза остановки, но уже не по производственным показателям, а по… ковидным. Дело в том, что распоряжение правительства об обязательной вакцинации сотрудников стратегических отраслей с последующим запрещением работать невакцинированным напрямую касается и ВостГОКа. Смешно, конечно, потому что, если речь идет о господдержке уранщиков, – они не очень стратегические, а если мы говорим о прививках – то, по мнению чиновников от медицины, стратегичнее шахт только атомная станция. Как бы то ни было, но над ядерной энергетикой Украины нависла реальная угроза остановки из-за отсутствия специалистов на рабочих местах, ведь вакцинировалось всего около 50% сотрудников отрасли. По этому поводу председатель Атомпрофсоюза Валерий Матов обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю: «Стосовно необхідності вжиття заходів щодо мінімізації негативного впливу на виробництво від відсторонених фахівців – атомників, замінити яких на робочих місцях просто неможливо. Тому вважаємо за потрібне розробити механізм запровадження змін до режиму роботи працівників стратегічних підприємств, щоб їх не відсторонювати, а максимально виключити загрозу поширення вірусу через продовження ними роботи».

Немного туманно, но смысл понятен – если строго следовать букве закона и не допускать невакцинированных людей на рабочие места, предприятия ядерной энергетики остановятся. Еще Атомпрофсоюз просит правительство учесть тот факт, что на предприятиях атомной энергетики имеется достаточно сильное влияние антивакцинаторов, которые «щиросердно переконані», что антиковидная вакцина на предприятиях ядерной энергетики противопоказана. В общем, надо срочно расширять Перечень противопоказаний для вакцинации против ковида за счет таких сомневающихся. Руководство ВостГОКа издало приказ об обязательной вакцинации сотрудников, но если на Желтоводской площадке уровень вакцинации коллективов предприятий колеблется от 65% до 100%, то на шахтах – едва 50 процентов сотрудников прошли эту процедуру. Что будет 9 декабря, когда вступит в силу приказ МОЗ «не пущать» на шахты невакцинированных горняков – неизвестно, но штраф для руководителя, допустившего на работу такого нелегала, будет серьезным – до 34 тысяч гривен. Администрация организовывает приезд бригад для проведения вакцинации на предприятиях, но можно, и даже необходимо, привиться и по месту жительства.

Тем временем шахты работают, например, 15 ноября возобновила работу Новоконстантиновская шахта, где был произведен ремонт главного вентилятора. Охрана комбината выявила очередной случай хищения на железнодорожных путях, на этот раз на Желтоводской площадке, сотрудники жалуются на острую нехватку материалов – в общем, все как всегда, но обращаем внимание читателей, что в системе самого комбината произошли серьезные изменения. Начнем с того, что был избран новый председатель профкома комбината, им стал Виталий Скуба. О назначении нового и/о генерального директора комбината Сергея Шовгели мы уже рассказывали, кстати, в режиме видеоконференции он ответил на вопросы профсоюзных активистов и подтвердил, что теперь выплата заработной платы в обусловленные сроки будет зависеть от поставок готовой продукции и полученных за это средств – то есть по факту. Тем не менее, на предприятии планируется рассмотреть вопрос повышения заработной платы, но, скорее всего, опять придется пройти через оптимизацию численности персонала, в первую очередь, управления. «Предприятие должно быть эффективным, работоспособным и материалофункциональным», – сказал Шовгеля.

Как это будет выглядеть на практике – посмотрим, но положение – тяжелее некуда, «ВостГОК» должен НАЭК «Энергоатом» почти 1,5 миллиарда гривен, на 1,2 миллиарда гривен «висит» перед Государственным резервом урана, еще 700 миллионов гривен «торчит» кредиторам. На повестке дня стоят закрытие абсолютно убыточных Смолинской шахты и Днепродзержинского химзавода и решение соответствующих социальных вопросов. Генеральный директор был откровенен – перспектив вхождения комбината в НАЭК сегодня практически нет – закон запрещает включать в его состав таких «состоятельных» должников, как комбинат.

Но есть и положительный момент – наконец-то комбинат освободился от опеки ГК «Ядерное топливо», вернее, избавился от нахлебника. Если бы в России вдруг исчез концерн «Росатом» или «ТВЭЛ», это означало бы конец ядерным программам, потому что именно эти «государства в государстве» занимаются реальным развитием ядерной энергетики и вообще ядерных программ – от добычи руды до получения киловатт-часов на АЭС или выпуска ракет с ядерными боеголовками. Наш же, прости господи, концерн жил исключительно на взносы того же ВостГОКа и был местом трудоустройства в Киеве для нескольких десятков нужных людей или чьих-то детей. Его даже прокладкой назвать нельзя, потому что через прокладки хотя бы проходит финансирование или какая-то хозяйственная деятельность, а здесь и того не было – пыль в глаза и надувание щек. Приблизительно так, как строили завод фабрикации ядерного топлива или ТВЭЛов в Смолино – здесь был только забор, а в Киеве – немаленькие зарплаты получала масса руководителей отделов несуществующего завода.

В общем, нашим уранщикам надо учиться работать и зарабатывать в новых условиях отсутствия перспектив, но как и чем – никто не знает. Получить государственные инвестиции в реконструкцию предприятия вряд ли получится, но средства на модернизацию надо искать. Как раз сейчас на комбинате ведется работа по приобретению партии горнодобывающей техники, без которой работать не получается, и это говорит о том, что люди думают о выполнении производственных заданий. Все бы хорошо, но удивляют комментарии в соцсетях, типа, на зарплату шахтерам денег нет, а на новую технику десятков миллионов гривен «им» не жалко. Вы уж там как-то определяйтесь…