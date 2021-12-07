Время воздать сторицей

Благодаря учителей за их труд, переданные знания, мы часто желаем, чтобы добро воздалось им сторицей. Учительница физики школы №10, что в поселке Новом, Елена Лыпченко нуждается в поддержке и финансовой помощи. У нее серьезные проблемы с сердцем, необходима операция.

О зарплатах учителей все знают, поэтому личных средств на лечение у Елены Сергеевны нет. Вряд ли смогут оказать существенную помощь и ее коллеги. А вот бывшие ученики и их родители могут. Вспомните добро и тепло, которым одаривала вас учительница, и отблагодарите.

Если у вас есть возможность помочь, номер карты Елены Сергеевны Лыпченко – 5168757378116398.