Как правильно выбрать водонагреватель (бойлер)

И летом, и зимой с горячею водой! Для тех, кто далёк от всех этих технических изысков, поясним, что водонагреватель, так называемый, накопительный является устройством, которое путём подвода к нему холодного водоснабжения аккумулирует воду и нагревает её. Затем вода выводится через систему горячего водоснабжения. Говоря проще, водонагреватель – это такое приспособление, которое позволит вам быть и летом и зимой с горячей водой. Особенно это актуально в украинских реалиях. Летом очень часто не бывает горячей воды из-за ремонтов, которые, видимо, у коммунальщиков длятся очень долго. Однако, если водонагреватель вам больше не понадобится, то вы сможете его отключить и перекрыть, буквально двумя, тремя движениями.

Бойлеры в Украине бывают двух видов: электрические и газовые. У каждого из видов есть свои достоинства и недостатки. Так газовые тэны, например, потребляют газ, который стоит дешевле, и нагревают быстрее — мощность, но не так безопасны и им необходим специальный дымоход, который ещё надо установить. А электрические потребляют достаточно большое количество электроэнергии и нагревают медленней, так как их мощность зачастую не превышает и двух киловатт. Существуют также так называемые проточные водонагреватели. Такие водонагреватели подходят для мытья небольшого количества посуды, нежели чем для ванных процедур. Суть проточного водонагревателя заключается в том, что вода нагревается в тот момент, когда проходит через нагревательный элемент. До большой температуры воду таким водонагревателем не нагреешь, и скорее он сгодится для дачного домика.

Теперь, что касается объёма нагревателей. Скажем так, объём не должен быть меньше ста литров, если в квартире проживает не меньше трёх человек. Если в квартире более трёх человек, и они не хотят ощущать недостатка в воде, то им нужен водонагреватель до 200 литров. Ну а если вы одиноки или вас двое, то бак до ста литров вполне удовлетворит ваши потребности в горячей воде. Вы сможете и принять душ и помыть посуду. В противном же случае, ошибившись с объёмом бака, вы рискуете от нагрева до нагрева прождать несколько часов.

Покрытие, которое используется внутри бака, также заслуживает отдельного упоминания. Оно бывает с титановым напылением, фарфоровое либо из нержавеющей стали. Титановое напыление и нержавеющая сталь делают внутреннее покрытие бака практически непоколебимым, в то время как стеклофарфоровое покрытие может покрываться трещинами. Но следует учесть, что баки с таким внутренним покрытием как титан или из нержавеющей стали стоят гораздо дороже своих собратьев по классу. Гарантия на такие баки может быть до 7 лет. Однако практика показывает, что бойлеры могут служить и более десяти лет.

Кроме того следует уделить внимание очень важным мелочам. Таким, например, как термостат. Это устройство, которое регулирует уровень нагрева воды. Максимальная температура нагрева для водонагревателя не так важна. Достаточно и 60-70 градусов. Кроме того у водонагревателя должен быть хороший термоизоляционный слой, иначе вода будет быстро остывать. При этом небольшой размер водонагревателя, конечно, сэкономит пространство, но у него вполне может быть небольшой объём ввиду маленького размера. Также зачастую у таких моделей маленький термоизоляционный слой. А это очень важно для водонагревателя, поскольку постоянный нагрев остывающей воды, наверное, это не то, на что рассчитывает покупатель водонагревателя.

При установке бойлера, конечно, было бы неплохо, если бы вы смогли заглянуть внутрь бака, осмотреть комплектность в соответствии с инструкцией, если сами не очень разбираетесь в этом. Поверхность бака должна быть глянцевой или блестящей, без сколов и трещин. Кроме того, на деталях не должно быть ржавчины. Кроме того, постарайтесь приобрести прибор с возможностью авторегулировки температуры, с экраном индикации, а также с функцией автоматического выключения на случай отсутствия в баке воды. Конечно, всё это будет стоить несколько дороже, но это нужные функции, которые позволят предупредить поломку бойлера. Кроме того, в некоторых бойлера есть магниевый анод, который необходимо менять. Дисплей укажет вам и на этот факт.

Следует отметить, что существуют водонагреватели вертикального и горизонтального расположения. Вертикально устанавливать бойлер наиболее эффективно, если у вас в комнате немного места, таких моделей на рынке гораздо больше, чем с горизонтальной установкой.

При покупке бойлера проконсультируйтесь с продавцом по поводу того какие марки водонагревателей хорошо себя зарекомендовали. Отдавайте предпочтения маркам, которые находятся в продаже не один год, расширяют модельный ряд. Взвесьте все за и против, поскольку водонагреватель стоит не одну гривен.