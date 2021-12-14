«Кировоградгаз» с новым руководителем

С середины ноября председателем правления ОАО «Кировоградгаз» работает Сергей Гутцул. «УЦ» взяла комментарий у нового руководителя.

– Сейчас на предприятии работает ревизионная комиссия, – сказал Сергей Иванович. – Как только будут готовы ее результаты, выводы, мы их обнародуем.

Кардинально ничего не меняем. Замечу, что тариф на газ для населения с 1 января 2022 года снизится. Продолжаем внедрять инвестиционные программы. Улучшаем качество учета потребляемого газа, модернизируем узлы учета, за счет чего намерены снизить производственно-технологические затраты.

В будущем году, кроме прочего, продолжим реализовывать программу по бесплатной установке счетчиков учета газа в домовладениях, где счетчиков нет. А это порядка 16-ти тысяч абонентов.

Качественно изменилось правление компании. В него вошли опытные специалисты, у которых есть видение будущего ОАО «Кировоградгаз», усовершенствования производственных процессов, касающихся распределения газа в области.

До назначения Сергей Гутцул работал заместителем директора по операционной деятельности ООО «Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”».