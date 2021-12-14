От техники безопасности – к творчеству

Очень удивились лет десять назад сотрудники библиотеки имени Чижевского, узнав, что их коллега Майя Полищук – инженер по технике безопасности, очень строгая женщина – увлечена рукоделием и создает красивые картины, причем технику избрала необычную – вышивание лентами.

Ныне ее произведения – по всей библиотеке, хоть Майя Васильевна и не работает уже. Когда в Кропивницком проводятся благотворительные аукционы, она отдает на продажу свои картины. А тем временем создает новые. На днях в библиотеке имени Чижевского состоялась выставка ее творений.

Вот что рассказала Майя Полищук публике. О вышивке лентами узнала из книжки по рукоделию, которая попалась в библиотеке. И сразу же увлеклась. Техника такая. Лента шириной 3 – 5 миллиметров протягивается, как нитка, через полотно. Используется специальная игла – тупая, с широким ушком. Мастерски уложенная лента дает множество оттенков в свете. Майя Васильевна, начиная работу, не рисует на полотне эскиз – полагается на фантазию.

Расспрашивать рукодельницу о ее картинах подробнее автор этих строк не стал – на них нужно смотреть. Хотелось узнать, правда ли, что в библиотеке ее, инженера по технике безопасности, побаивались, а также где она работала еще.

Оказывается, Майя Полищук с юности связана с техникой. Начинала работать в 1966 году на АРЗ – электромехаником. Работая, училась заочно в кировоградском филиале Харьковского политехнического института, специальность – литье. Потом – восемь лет в инспекции по охране труда в управлении местной промышленности, в подчинении которого находилось много заводов и фабрик, выпускающих мясорубки, кровати, другой ширпотреб.

– Разбиралась в несчастных случаях. Например, в Светловодске на заводе хозтоваров рабочие решили ополоснуть водой горячую чашу, которая использовалась при литье головок сифонов. Один получил сильные ожоги.

По словам Майи Полищук, она была вроде прокурора. Но подкупить ее даже не пытались – такая строгая.

С 1980 года она – в конструкторском бюро «Акустика». Составляла техническую документацию на головки громкоговорителей, которые выпускались в Знаменке.

– Работа была интересная. Коллектив – большой, 350 человек. Модницы носили самовязанную одежду. И я вязала в свободное от работы время. Щеголяли друг перед другом.

В 1990-х Полищук – инженер по охране труда в управлении культуры облгосадминистрации. Отвечала за пожарный инвентарь и т.п. Ведала этими вопросами на протяжении почти 20 лет и в библиотеке имени Чижевского.

– Здесь работают люди, увлеченные культурой, и техника безопасности для них – не на первом месте. А я – требовательная, меня побаивались. Потому и удивились, что картины создаю.

Наслышанный от персонала библиотеки, что Майе Васильевне удавалось руководить мужчинами, автор этих строк спросил ее: правда ли?

– Да. С мужиками – проще. Я много работала с мужиками.

Также она подтвердила слухи, что может отремонтировать и утюг, и пылесос, и обогреватель.

– Но в сложные приборы не лезу. Хотя и работала на АРЗ электромехаником. Рамки для картин сама делаю.

На пенсии, уверяет, ей живется очень даже хорошо.

– Встаю, когда захочу. Хоть в семь, хоть в пол девятого. Не надо никуда мчаться. С утра чаю попью, новости посмотрю в Интернете. До обеда хозяйственными делами занимаюсь – постирать, погладить, зашить, пришить. После обеда – новости, фильм. Вышиваю. Вечером – снова новости. Потом беру книжку. Люблю детективы. В библиотеке я уже все прочитала, теперь перечитываю. И новые покупаю…