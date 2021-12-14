Ты, работа, нас не бойся…

В стране всеобщей и обязательной занятости (трудо­устройства) народ как-то не ценил это благо, считая его тяжелой обязанностью. Зато с приходом нашего ущербного капитализма потеря работы стала едва ли не самой большой трагедией в жизни. В этой ситуации государство Украина пошло по самому легкому пути – вместо сохранения заводов и строительства новых фабрик оно создало Службу занятости, куда, как в церковь, можно обращаться бесконечно долго и верить в чудо.

Если проводить и дальше аналогию ЦЗ и церкви как институтов, можно отметить, что офисы у обоих тоже не бедные. Во всяком случае, неподалеку от нового храма на Соборной площади, на улице Леонида Куценко, находится и один из самых крутых офисов города – Кировоградский областной центр занятости – с галереей, соединяющей два здания. Сюда после проведения одного из первых в городе евроремонтов ЦЗ переехал в конце 90-х годов прошлого столетия из неудобных и тесных коридоров на третьем этаже улицы Дворцовой, 33. Напомним, что до создания Службы занятости в СССР существовали Бюро по трудоустройству с минимальным количеством сотрудников, где, кажется, даже брали плату за помощь в поиске работы.

Это к тому, что на фоне ужасающей безработицы начала 90-х у правительства находились деньги на крутые ремонты разных-всяких областных управлений, не говоря уже о министерствах и ведомствах, которые утопают в роскоши. Другое дело, как они справляются со своими функциональными обязанностями и поставленными задачами.

В упрощенном виде или в понимании граждан ЦЗ – это место, где вам ДОЛЖНЫ найти работу, но на самом деле все немного не так, да и функционал центров расширен от сбора статистики и предоставления сведений о работе до регистрации безработных и оказания им всякого рода помощи – от психологической и практической до материальной и профессиональной. Об этом нам рассказывает заместитель директора Кировоградского областного ЦЗ Богдан Стоян.

Одним из главных заданий ЦЗ на сегодня являются посреднические функции между ищущими специалистов работодателями и безработными. Отметим, что речь идет о государственной структуре, работающей исключительно в легальном секторе экономики. Есть и частные структуры, занимающиеся трудоустройством, но гарантий, что вам предоставят легальную работу и тем более помогут на время безработицы материально – никаких, скорее наоборот. Государственные ЦЗ, действительно, «сидят» на потоках информации, поскольку предприятия предоставляют информацию о вакансиях, но не всегда. Тем не менее, информация такая есть, и ею делятся с безработными.

За несколько десятков лет установилась среднестатистическая цифра трудоустройства в пределах чуть больше трети от общего количества зарегистрированных безработных, скажем, за 11 месяцев этого года в области зарегистрировано почти 44 тысячи безработных, из них трудоустроились почти 16 тысяч, хотя вакансий имелось около 22 тысяч – не все направляемые на работу хотят ее получить по разным причинам.

Фактически поиск работы сводится к обмену информацией, но часто и сами инспектора «садятся» на телефон и обзванивают работодателей. Из своего богатого опыта могу сказать, что можно год получать пособие по безработице и не получить от инспектора ни одного предложения. Другой важной функцией ЦЗ является предоставление материальной помощи на время безработицы, начиная с вообще ни дня не работавших выпускников учебных заведений. Да, есть и такие, которые сразу идут не работать, а в ЦЗ за помощью, но она, можно сказать, чисто символическая, до 1 тысячи гривен в месяц в течение полугода.

Другим безработным, в зависимости от размеров единого социального налога по предыдущему месту работы и стажа, три месяца платят 100% заработка, но не полного, а рассчитанного по определенной формуле – от 1800 до почти 10 тысяч гривен в месяц. Интересно, что при определении размера социальной помощи по безработице учитывается «облико морале» претендента, то есть, если человек был уволен «по статье», то он может рассчитывать на минималку, которую будет получать на три месяца меньше, чем добропорядочный безработный. Есть льготы для людей предпенсионного возраста, которым осталось два года до пенсии, они будут получать помощь в течение двух лет. На ее размер влияет и стаж, чем он больше, тем больше помощь – это похоже на наследие советского профсоюзного прошлого, когда членам профсоюза даже Остап Бендер продавал билеты со скидкой.

Но выплаты имеют и, так сказать, понижающий стимулирующий коэффициент – через каждые три месяца размер помощи уменьшается, и последние полгода человек будет получать половину от начисленного. При этом получающий помощь должен раз в месяц отмечаться и подтверждать свой статус безработного, типа отметился – получил. Есть определенная категория безработных, которые, получая помощь по безработице, находят левый приработок, но в случае выявления такого нарушения они должны будут возвратить незаконно полученную помощь.

Если в случае с получением безработным незаконного приработка чиновники проявляют строгость, то в случае с предоставлением, можно сказать, безвозмездного кредита для организации предпринимательской деятельности контроля нет никакого. За время карантина эта услуга почти исчезла, но в свое время ЦЗ оказывал и такую помощь, то есть выплачивал пособие как бы наперед, причем человек должен был отчитываться о своих успехах в бизнесе и в случае неудачи возвращал этот кредит. Теперь этого нет – взял дело, в смысле деньги, – гуляй смело, хотя ты и получил 30 или 40 тысяч гривен! Да и контролировать или проверять некому, потому что эти функции перешли к Госкомтруда, а может, это и к лучшему: меньше проверяющих – меньше соблазна «договориться».

ЦЗ ведут и профориентационную работу среди взрослого безработного населения, хотя система профтехобразования могла бы и сама открывать невообразимое количество групп для подготовки желающих овладеть специальностью сантехника или плиточника-облицовщика или других актуальных, но наш законодатель сделал все возможное, чтобы это перспективное направление не прижилось. Зато теперь именно ЦЗ может заказывать обучение по новой специальности в системе профтехобразования или на предприятиях для зарегистрированных безработных, естественно, оплачивая это по своим статьям расходов. Больше того, безработный может получить от ЦЗ и высшее образование в вузе, но это только теоретически, потому что безработных людей с дипломами у нас и так выше крыши.

ЦЗ работает и над устранением дисбаланса между «дипломниками» и рабочими специальностями, стараясь заполнять кадровый дефицит, который стал одной из самых актуальных проблем для Украины и нашей области. Стабильно нужны люди рабочих специальностей, но вот их как раз и дефицит, и причиной этого стала трудовая миграция – рабочие руки ушли за кордон, где заработок в разы выше, чем в Украине. Размер заработной платы – вообще очень деликатная тема, потому что ЦЗ ее не контролирует и не влияет на нее, а работодатели, особенно лет 15 назад, часто выставляли зарплату «про людське око» – ниже, чем помощь по безработице. Теперь ситуация изменилась, и работодатель стал предлагать достойный заработок, в таких случаях работу найти не сложно. Нас к этому подталкивает имеющийся в стране дефицит рабочих рук.

Кроме всего прочего, ЦЗ оказывают и психологическую, а также информационную поддержку для активного и успешного поиска работы, ведь и собеседование надо уметь пройти. Кто-то говорит, что Служба занятости в нашем виде лишняя, достаточно выплачивать помощь по безработице, причем в долларах, – и все. Но Богдан Стоян убедил, что альтернативы этой структуре нет, потому что искать работу – это еще та задача, и пожелал в новом году газете «Украина-Центр» процветания, а безработным – «Знайти роботу з нашою допомогою».