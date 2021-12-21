«Кіровоградщина: життя на урані»

«Суспільне телебачення» сняло документальный фильм о нашем регионе, где под ногами радиация во всех ракурсах – уран, радон, торон и прочие неприятные вещи. Кино нужное, однозначно, для привлечения внимания к проблемам нашей стратегической для страны отрасли.

Фильм не для жителей Кировоградщины. Для всех других в Украине, кто не знает, как мы с этой радиацией живем.

Глава Совета старейшин области Николай Сухомлин, главный врач областного клинического онкологического центра Константин Ярынич, эколог Владимир Бочаров-Туз и многие другие специалисты рассказывают, как с этим опасным компонентом нашей жизни мы живем.

В целом неплохо подано, хотя, по субъективному мнению журналистского коллектива «УЦ», постоянная трагическая нотка музыкального «оформления» фильма была не очень к месту. Ну не про Чернобыль же лента!

Фильм явно готовился ко Дню шахтера 28 августа, герои – проходчики, взрывники, монтеры и другие горнорабочие – регулярно поздравляли коллег с Днем шахтера. Но не в этом дело.

Замах в названии «Кировогорадщина» явно немного завышен. По сути, весь фильм – об «Ингульской» урановой шахте под Кропивницким. «Смолинской» и «Новоконстантиновской» шахте в фильме уделено процента по два внимания. А ведь «Новоконстантиновская» разрабатывает крупнейшее в Европе месторождение урана!

Всей остальной Кировоградщины в фильме не было. А ведь даже в самом центре Кропивницкого подножие монумента, где когда-то стоял памятник Кирову, а сейчас мемориал героев Небесной сотни, «фонит» где-то на 45-50 микрорентген в час, вдвое больше нормы. А гранитные берега Сухого Ташлыка в Новоукраинке, где за 50 микрорентген! А Южный Буг в районе Гайворона, где валуны показывают больше 60?

Недосказано, что страшнее урана – газ радон, который ползет изо всех щелей в одноэтажные дома жителей Большой Балки, Завадовки, Маслениковки, Кущевки, Катрановки. И сколько было сделано для нейтрализации этого зла даже при «злочинній владі» и делается сейчас – вентиляция подвалов школ и больниц и т.д.

Спасибо телевизионщикам за то, что поднимаете сверхважную для области тему, но нужно немного глубже копать. И снять продолжение.