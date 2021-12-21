Мертвий сезон у прямому значенні слова

Спокій і тишу сподівався застати кореспондент «УЦ» у патологоанатомічному відділенні Кіровоградської обласної лікарні. А потрапив у справжній вир.

– За цю добу тільки від ковіду померло п’ятеро. Найчастіше від ковіду гинуть невакциновані люди похилого віку, які страждають цукровим діабетом, ішемічною хворобою серця, ожирінням. Мруть і молоді, і середнього віку, – розповів завідувач відділення Сергій Немазенко.

Сергію Євгеновичу було не до інтерв’ю – майже щохвилини його турбували колеги – то заходили, то телефонували. Крім того, Немазенку треба було терміново провести кілька гістологічних досліджень – з допомогою мікроскопа вивчити частинки внутрішніх органів людей, які в цей час перебували на операційних столах, і зробити висновок: доброякісна пухлина чи…

І все ж лікар приділив увагу авторові цих рядків.

– До пандемії 30 відсотків нашої роботи становили розтини померлих, 70 відсотків – гістологічні дослідження. Коли почалася пандемія, за рахунок померлих від ковіду побільшало розтинів. Нині співвідношення гістологічних досліджень і розтинів – 50 на 50.

За словами Сергія Немазенка, пік смертності від коронавірусної хвороби був у листопаді – грудні минулого року. На добу проводили до восьми розтинів. Полегшення прийшлося на літо. Нині знову гине багато людей. А до пандемії в морзі обласної лікарні проводилися один-два розтини в день.

Лікар розповів, що відбувається з легенями, які при ковіді вражаються першими. Їхня структура стає щільнішою, жорсткішою, дихати стає важко. Через брак кисню в організмі виникає гіпоксія. Відбувається фіброз – на легенях утворюються рубці. Не відбувається повноцінного дихання, потрібен кисень. Крім того, коронавірусна хвороба призводить до гострого порушення мозкового кровообігу. Можливий інсульт. Треба визначити: просто інсульт стався чи це – наслідок коронавірусної хвороби. Можуть статися й гострий інфаркт міокарда, і міокардіти. Ускладнень багато. Вражаються практично всі органи – печінка, нирки, шкіра, головний мозок.

– Ось історія сьогоднішнього розтину, – лікар узяв на столі зшиток. – Гострий інфаркт і коронавірусна хвороба. Помер чоловік у 50 років.

Про те, що патологоанатом Немазенко розповів іще, – в одному з наступних номерів газети.