Последняя «аппаратка» года

На ней городской голова Кропивницкого Андрей Райкович говорил в основном о предстоящих праздниках и о том, как городская власть и ее структуры должны провести эти дни. Но сначала мэр поблагодарил депутатский корпус и всех причастных с бюджетом-2022.

«Ушедшая неделя была знаковой для города. Приняли бюджет на следующий год, качественный сбалансированный документ, где учтены все наши основные городские программы. И наша главная задача на будущее – модернизация системы теплоснабжения Кропивницкого. Работа идет, и будет только нарастать ее объем. Но я снова хочу напомнить: у нас не получится реформа теплоснабжения даже с привлечением средств государственного бюджета (а возможности сейчас такие есть), если мы не будем создавать ОСББ. Государство дает “теплые кредиты” громаде только под ОСББ. Поэтому надо усилить популяризацию, увеличить разъяснительную работу с людьми, что им может дать ОСББ, – утепление стен, замену окон и дверей в подъездах, утепление крыш и многое другое. Прошу вести активную информационную работу. ОСББ для нас – главный индикатор 2022 года.

К нам пришло существенное похолодание. Необходимо обустроить пункты обогрева, чтобы было тепло, горячий чай и т.д., не ожидая, пока нам начнут указывать, что делать в холода, особенно ЖЭКам. Никто вас не трогает, не угрожает, но если работаете хорошо – молодцы, не справляетесь – выговор. То же касается и руководителей коммунальных предприятий.

В школах будут каникулы. Когда будете закрывать школы, тщательно, как никогда, проверяйте, чтобы все было выключено, отключено, чтобы не прорвало где-нибудь в эти дни. И не забывайте регулярно проверять охрану, потому что праздники, соблазнов много, чтобы не спали на постах.

Обращаюсь к национальной полиции с просьбой усилить патрулирование мест массового скопления людей. А за площадью Героев Майдана надо следить круглосуточно, чтобы не было, как в предыдущие годы, когда крали украшения, пьяные хватались за ветки ёлки, ломая их.

Вот в первый день ярмарки ко Дню Святого Николая украли ягненка и корову из вертепа прямо перед гор­исполкомом. Люди, они же нa шaшлык не годятся! Так что прошу усилить контроль. Очень плохо, что отменили 15 суток с бритой головой. Было бы кому и город убирать, и вообще порядка больше было бы.

Особое внимание уделяем работе коммунального транспорта в праздничные дни, включая 1 и 6, 7 января. На маршрутки надеяться людям особо не приходится, но город должен обеспечить людям возможность свободно перемещаться».