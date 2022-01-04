Больше, чем повод собраться

Даже во времена, когда религия была объявлена опиумом для народа, в нашей стране все равно отмечались главные христианские даты. И тогда, и сейчас для большинства это – повод накрыть праздничный стол, проведать родных, порадовать их подарками. Но, слава Богу, немало и людей, для которых эти праздники – не в одном ряду с 8 Марта и Днем влюбленных. С некоторыми из них мы пообщались накануне Рождества.

– Я – родом из СССР, где религия запрещалась, – рассказала кропивничанка Ангелина Несен. – Но о христианских обычаях знаю с детства. Мой дедушка закончил церковно-приходскую школу. Не перекрестившись, он не начинал есть. Почитал церковные праздники. Благодаря ему мы, младшие, их знали тоже. У нас дома висела икона. Хотя особой христианской строгости не было. И на Рождество двенадцать блюд не готовилось. Но кутья – обязательно. Приезжали родственники. Мы ходили в кафедральный собор, в семидесятых и восьмидесятых это был единственный в Кировограде действующий храм. Благодаря маме я, а потом мои дети выучили колядки, щедривки. Дети пели их, когда носили вечерю крестным.

Но нужно и понимать смысл христианских праздников. Например, Рождество для меня как для верующей – день, когда в наш мир пришел Иисус Христос, чтобы любовью и милосердием исцелить человеческий род.

Если веруешь – легче жить. Не все верят в Божью помощь. Но можно не верить и в то, что солнце светит, а оно от того не перестает светить.

– Для мене Різдво – великий день, бо в цей день народився Христос, щоб дати людям надію на вічне життя, – говорит Валентина Ногина, сотрудница областной библиотеки имени Чижевского. – А в мирському розумінні це – родинне свято з давніми традиціями. Змалечку я носила вечерю хрещеним. Дитинство припало на сімдесяті роки, релігія була заборонена. Але ікони в нас удома були. Ми тоді в Малій Висці мешкали. Бабусі приносили нам із церкви просфори. Мама в церкву не ходила, але до Різдва готувалася – кутю варила, інші традиційні страви. Звісно, батьки похрестили нас, дітей. Поки батьки були живі, ми до них їздили на Різдво, а спочатку в храм заходили.

На вопрос, чувствует ли Божью поддержку, Валентина ответила:

– У теперішній буремний час тільки й надії, що на Бога. У моєму житті траплялися дива, які сталися з Божої волі. Кілька років тому наречений моєї племінниці потрапив у лікарню з травмою голови. Лікарі казали, що шансів вижити – дуже-дуже мало. Ми кинулися по храмах. І Бог допоміг. Молоді люди одружилися. Зараз у них – двоє дівчаток.