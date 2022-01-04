Давай поговорим

Когда останавливаешься и задумываешься, когда вопросов больше, чем ответов, а самостоятельно ответить не можешь, когда кажется, что перестал ориентироваться в жизни, обращаешься к человеку, который способен помочь. И даже если не получаешь четких ответов на свои вопросы, все равно становится легче оттого, что еще кто-то об этом задумывается.

Таким человеком может быть психотерапевт, а может человек, чьему мнению ты доверяешь. Валерий Сиднин – такой человек. Он поэт. Глубокий, загадочный. Его стихи, как бы банально это ни звучало, заставляют думать, размышлять, искать смысл, перечитывая. Но когда знаешь его лично, стихи воспринимаешь по-другому – они становятся близкими и родными.

Мы говорили не о поэзии, хотя тему стихов затронули. Да и разговором это сложно назвать. Валерий просто высказывал свое мнение на заданные темы. Вот что получилось.

– Об итогах, планах… Полнейшая глупость – подводить итоги года. Какие-то маразматические предрассудки, не более того. Похоже на пятилетки в Союзе, когда надо было отчитаться о проделанной работе, а то и досрочно выполнить. Также довольно большой условностью считаю планирование, цели в жизни. Это как известное «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах».

Чем дальше, тем больше я склонен соглашаться с ребятами, которые утверждают, что в жизни нет абсолютно ничего случайного. В какой-то мере это можно назвать фатализмом. Но все ведь расписано. Помнишь фильм «Матрица»? Так это не фантастика, а реальность.

Недавно что-то читал и наткнулся на такую штуку: человек не знает, кто он, откуда, куда идет, что после смерти и другие вечные вопросы. Вот я в Бога не верю ни в какой его ипостаси. Все идет, как идет.

Когда я был маленьким, примерно пятилетним, задумывался о том, кто мы, куда движемся, как жить, есть ли жизнь на Марсе и тому подобное. Но с возрастом все прошло.

В нашей психбольнице есть врач-психиатр, который за свои деньги издавал книги. В одной из них он с каким-то имеющимся фактажом и наличием разума попытался проанализировать роль веры в жизни человека и «взялся» за Христа. В этом есть какой-то смысл. А вот то, что не обсуждается, – это необходимость читать.

И еще один неоспоримый факт: времена меняются. Есть такое понятие – энтропия. Вот она проявляется быстрее, чем хотелось и чем надо было бы. А еще огромный ежедневный поток информации. Это беда. Надо как можно меньше потреблять этого «мусора», избегать его, анализировать окружающий мир самостоятельно.

Кстати, о мусоре. Как же человек загадил планету! Когда-то повезло побывать в Закарпатье, так мы пили воду просто из горных рек. Правда, нас и тогда предупреждали, чтоб мы не пили. Кто? Думаю, кагэбисты. Они говорили, что враги могут воду отравить. Но как можно отравить высокогорную быстротекущую реку? А сейчас – пакеты, бутылки, банки. И врага не надо…

Удовлетворение можно получить тогда, когда что-то нашел внутри себя. Для меня это стихи. Правда, в последнее время и с ними что-то не складывается. Две книжки изданы. Какое-то время была моя страничка на сайте «Стихи.ру», но потом меня забанили. Правда, весь мой материал, который был опубликован, мне прислали.

Я уверен, что нас спасет юмор. Вот меня радует хороший, качественный, добротный юмор. Недавно прочитал, что черный юмор может оценить только человек с довольно высоким IQ, а для остальных он мерзкий, отвратительный. Спорное утверждение, но если смешно, метко, талантливо, почему бы не посмеяться?

А еще надо смотреть хорошее кино. Образец хорошего и вечного для меня – «Сталкер» Тарковского. Я сначала посмотрел фильм, а потом мне попался «Пикник на обочине» Стругацких. Тарковский наполнил произведение содержанием, расширил, украсил. А какие актеры! В принципе, все фильмы Тарковского нужно смотреть и пересматривать регулярно.

Кстати, как-то попалась перепечатка текста о встрече Тарковского с киноманами какого-то города. У него тогда спросили, что означает в фильмах вода, собака. Может, символы чего-то? На что он ответил: «Вода в моих фильмах означает воду, а собака собаку»… Смотрите Тарковского и думайте.