Глава облсовета Сергей Шульга: «Использую свой опыт переговорщика»

Готовясь к интервью с главой Кировоградского областного совета Сергеем Шульгой, немного опасался – Сергей Павлович в прошлом глава областного управления Службы безопасности Украины, а из собственного опыта знаю, что эти люди обычно «застегнуты» на все пуговицы и общаются в стиле пресс-релизов силовых структур: «…в одном из районов области группа лиц совершила преступление, предусмотренное статьей такой-то УК, ведутся следственные действия». Но Сергей Шульга оказался на удивление открытым, доступным, откровенным.

– Сергей Павлович, вы самый молодой глава Кировоградского областного совета за все годы независимости Украины. Не трудно управлять советом, залом, где в основном умудренные аксакалы старше вас?

– Даже не знал, что я самый молодой! Это плохо или хорошо, не знаю. С учетом моей бывшей профессии, когда я в 30 лет возглавил Знаменский отдел СБУ, в 41 год – областное управление, а до этого служил в «Альфе» (спецподразделение СБУ по борьбе с терроризмом. – Ред.), – мне не сложно.

Новое – да, но каких-то сложностей не было. К тому же я по одной из профессий – переговорщик с террористами, поэтому справляюсь.

– Это ваша первая выборная должность?

– Да, раньше только назначался.

– Мы все еще подводим итоги года. Какое главное, самое важное решение облсовета за 2021-й?

– Для меня главное, что коалиция в совете сохраняется, хотя велись и информационные войны, и подковерные игры. Важно, что удалось отстоять Донецкий мед­университет в Кропивницком, для нашей области это знаковое учебное заведение. Удалось сохранить жизнедеятельность шахт. Запустили туристический портал, обозначили наши «магниты» – места, которые могут привлечь людей со всего мира приезжать к нам.

Ну и нельзя обойти вниманием создание международного аэропорта «Кропивницкий».

– Ну я же был на открытии международного терминала еще при Януковиче!

– Да, я понимаю вашу саркастическую реакцию, но это другой уровень и, возможно, новое дыхание. Не использовать возможности наших трех взлетных полос, географическое расположение? Президент объявил о создании национальной авиакомпании, и всё зависит от того, как мы подадим этот проект, как будем его продвигать. Это как в бизнесе, как в сельском хозяйстве – рядом два предприятия, но одно развивается, а другое приходит в упадок, хотя та же земля. Я понимаю скептицизм и реакцию ряда депутатов, которые не поддерживали, но надо пробовать, стремиться. Я всегда ставлю в пример Андрея Павловича Райковича с его аркой – никто не верил, что получится! Даже Сергею Ларину, администратору высокого уровня с очень серьезными связями, – и ему не удалось. А Андрей Павлович смог, и много сделал Сергей Анатольевич Кузьменко, и железная дорога пошла навстречу. Как говорится, «гуртом і батька легше бити»!

Думаю, что надо делать на базе аэропорта логистический хаб. Для изучения потенциала мы подключили Национальную академию наук, уже ведется работа. Я прекрасно понимаю риски и подвод­ные камни, но надо же пытаться делать.

– Что сложнее – руководить областным управлением СБУ или областным советом?

– Это разные, несравнимые вещи. И задачи совершенно разные. И надо понимать, служба – это военная организация.

– Под козырек и исполнять?

– Да. А здесь надо использовать свой опыт переговорщика. И, на мой взгляд, главное в работе главы областного совета – уметь находить компромиссы. Слышать всех, не только депутатов, но и руководителей территориальных громад, людей – шахтеров, медиков, учителей.

– Легче быть партийным руководителем облсовета или беспартийным?

– Беспартийным. Я могу привести пример предпоследней сессии, когда в течение двух часов не давали работать некоторые депутаты, пока мы не примем нужное им решение, но мой опыт и выдержка позволили спокойно выйти из ситуации. Была манипуляция. И выслушал я в свою сторону много чего. Но большинство сработало.

А вообще я считаю, что долгое время областной совет был тихим болотом, где всё решали «договорняки». Я хочу это изменить и внести драйв в его работу.

– Областной совет часто выступает с обращениями «наверх». Последнее было к Верховной Раде и Кабмину: «признать проблемы в энергетике кризисной ситуацией чрезвычайного уровня», перед этим – об урановых шахтерах. Насколько действенны такие обращения, есть эффект от них?

– Могу признать, что эффективность невысока. Но легче не делать ничего. Часто мы принимаем такие обращения в сотрудничестве с другими областными советами. К нам обращаются коллеги из Ивано-Франковской, Черкасской и других областей.

Но если мы хотим, чтобы проблема была услышана в Киеве, надо использовать все возможности. Мы подключаем наших народных депутатов. Когда была проблема с шахтерами, то здесь были и Кузбит, и Торохтий, Мурдий, Дануца, и мы через них внесли эти документы куда надо. Так эффективность возрастает, быстрее услышат.

– Как вообще оцениваете сотрудничество с народными депутатами от области?

– Хорошо. Мы постоянно в телефонном контакте, они часто здесь бывают, я постоянно их приглашаю на сессии, но пока не получается поприсутствовать из-за загруженности в Киеве, к сожалению. Правда, всегда готовы подставить плечо.

– Вы Олеся Довгого не упомянули.

– Мы общаемся, на связи, я с ним знаком очень давно. Он работает на своем округе, немало делает, деньги заводит, всё нормально.

– Самое громкое событие прошедшего года в экономике области – у гиганта, громадного недостроя горно-обогатительного комбината в Долинской появился собственник, и он скоро может начать работу, тысячи рабочих мест, налоги и т.д. Какова была роль областного совета в этом деле?

– Вы понимаете, это была собственность Фонда госимущества. Наша дальнейшая роль как депутатов – контролировать, чтобы все обещания по созданию рабочих мест, в социальной сфере были выполнены. Они и квартиры, и водоканал будут брать на себя. Цены на недвижимость в Долинской, говорят, уже взлетели. Запуск предприятия такого масштаба – это важно для области.

– Вы не оставили при должности многолетнего главу ОКВП «Днепр – Кировоград» Романа Илыка. С чем это связано?

– Многих в области не устраивает положение с тарифами на водоснабжение. Мы целый год изучали ситуацию на предприятии, есть как позитив, так и негатив.

В 2014-2015 годах область привлекла на модернизацию предприятия 47 миллионов долларов кредита. Мы не бизнесмены, но это как в бизнесе – деньги вложены, и нам важно, каков будет эффект. Мы должны видеть результат. В первую очередь – уменьшение потребления электроэнергии. Электроэнергия в тарифе на водоснабжение составляет 30 процентов. Если уменьшить ее потребление, можно было бы и тарифы не повышать. Я до сих пор снижения потребления электроэнергии не вижу.

Тогда зачем были эти инвестиции? И есть вопросы по ряду проектов, начатых пять лет назад, они уже должны были быть завершены. Но этого не произошло.

Каждый месяц я выезжаю на все главные объекты «Днепр – Кировоград» – это Кропивницкий (две локации) и Светловодск. Благодаря постоянному контролю удалось активизировать подрядчиков, и в течение 2022 года проекты по модернизации должны быть завершены.

Роман Илык остался на работе в должности заместителя, как человек, который эти проекты начинал, он должен их завершить и отвечать за работу. Нового человека ставить было бы нелогично, он будет долго вникать в тему. Уволить – проще всего. Пусть ведет дело до конца, а потом с него спросим.

Но ситуация там очень непростая – потери воды 40 процентов, а это тоже ложится в тариф. Особенно большие потери фиксируются в летнее время, плюс порывы, плюс незаконный забор воды. Это когда наши с вами земляки, фермеры и предприятия, просто крадут воду. Я целый год призывал навести с этим порядок. К тому же в телеграм-канале «Безпечне місто» практически каждый день я вижу сообщения о трех-четырех порывах, и иногда по несколько дней нет реакции! Он получил выговор, конечно. Надеюсь, дальше будет лучше.

– Жить на Кировоградщине безопасно? Если вдруг что, наши стратегические объекты, такие, как Кременчугская ГЭС и т.д., под хорошим контролем?

– Это не сфера ответственности областного совета. Есть кому заниматься. Но заниматься надо. Когда я был главой СБУ в области, в 2014-м году, когда уже всё началось, мы в районе складов артвооружения под Богдановкой Знаменского района взяли двух псевдожурналистов, которые пытались запустить над складами квадрокоптер. Провели с ними, скажем так, профилактическую беседу.

– Есть для вас, как главы обл­совета, какая-то сверхзадача на 2022-й год?

– Когда я только вступил в должность, был в шоке после прочтения стратегии развития области. Там много было прекрасных слов типа «степова Еллада» и т.д. Ни о чем, без конкретики.

А мы сейчас работаем над новой стратегией. Такой документ невозможно подготовить за месяц-два или даже за полгода. Мы берем для начала отдельные отрасли. Прорабатываем их. Тот же внутренний туризм, аэропорт, создание Муниципальной лиги. Мы должны четко понимать – с цифрами, объектами и сроками выполнения.

– Вы инициировали создание Муниципальной лиги Кировоградщины. Такая есть, к примеру, в Киеве. Я прочитал ее задачи, там сплошное «сприяти, ініціювати, залучати, розширяти». Ноль конкретики. Не будет ли у нас такая лига очередным общественным советом при органе власти?

– Мы себе ставим конкретные задачи. Но всё зависит от людей. Кто-то хочет собраться поговорить ни о чем, но это не о нас. К примеру, область сейчас получает много субвенций по десяткам направлений – медицина, образование и т.д. К примеру, если ОТГ хочет что-то у себя создать или отремонтировать, то может претендовать на бюджет от 10 миллионов. От ОТГ – всего 10 процентов, миллион, остальное даст государство. Проект на 20 миллионов – ОТГ должна найти 2 миллиона. А если нет таких денег в небольших ОТГ? Для этого и создается Муниципальная лига – мы выберем президиум из глав ОТГ, область выделяет бюджет, а лига решает, какой из проектов поддержать. Например, чтобы получить тот самый миллион, громада выделяет 300 тысяч, а 700 – областной совет. И не я должен решать, какой ОТГ давать деньги, а Муниципальная лига.

– Вы прогнозируете сокращение числа территориальных громад из-за финансовых причин. Этот процесс будет идти сверху или будут слушания, опрос людей?

– Есть прописанная процедура, я не могу и не буду сам такое делать. Но есть факт существования ОТГ, которые по социально-экономическим показателям не могут сами развиваться. Возможно, выходом будет слияние с соседними более крепкими громадами. Если более солидная ОТГ еще согласится, конечно. Но я как аналитик прогнозирую такую возможность.

– Хватит уже о серьезном, Новый год всё же. Вы где будете встречать (интервью было записано накануне 31 декабря. – Ред.)? Мальдивы, Канары?

– Нет, здесь, дома, в кругу семьи – с детьми, невесткой, внучкой.

– Какой лучший новогодний подарок?

– Просто чтобы все собрались вместе.

– Какую последнюю книгу прочитали?

– По ораторскому мастерству. Я по всей своей предыдущей деятельности был непубличным человеком, а теперь должность обязывает. Надо приобретать новые умения.

– Любимый новогодний фильм?

– Даже детям уже не нравится «Один дома». Наверное, всё же «Ирония судьбы, или С легким паром».

– Оливье на столе будет?

– Конечно. И «шуба», и холодец. И мясо по-министерски, это у нас традиция.

– Сами что-то готовите?

– Нет, всё жена.

– Пожелайте что-то жителям Кировоградщины в новом году.

– В первую очередь – мира, а то идет такое нагнетание… Здоровья, потому что ковид не спит. Я вакцинирован и всех призываю. Благополучия и «сбычи мечт»!