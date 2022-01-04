«Омикрон»: уже в Украине

По состоянию на конец года, в Украине было выявлено шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Заболевшие – жители Киева, Киевской области, Днепра и Львова. Штамм более заразный и коварнее «Дельты». Подробнее об «Омикроне» «УЦ» рассказала главный санитарный врач Кировоградской области Надежда Оперчук.

– Надежда Ивановна, чем новый штамм отличается от «Дельты»? Как его выявляют?

– «Омикрон» еще недостаточно исследован. Но симптомы отличаются от обычного коронавируса. Хотя и обычный ведет себя по-разному. Сначала мы говорили о симптоматике ОРВИ и пневмонии. А при «Дельте» подключались проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, поражались почки.

Если говорить об «Омикроне», то первые случаи, выявленные в ЮАР, показали, что заболевают молодые люди – студенты университета. Среди симптомов – слабость, усталость, учащенный пульс, першение в горле. Лишь лабораторным методом установили, что это новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». А выявляется он в лаборатории методом секвенирования биологического материала.

– Штамм был в ЮАР, а Украина уже ввела дополнительные карантинные мероприятия…

– Конечно, и не только Украина. Многие европейские страны запретили въезд граждан с территорий, где был зарегистрирован «Омикрон». Наше государство установило обязательную четырнадцатидневную самоизоляцию для украинских туристов, которые вернулись из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Мозамбика. А иностранцам из этих стран въезд в Украину запрещен.

– Но как-то «Омикрон» все-таки попал в нашу страну.

– Трое заболевших вернулись из-за рубежа: Польши, Германии, ОАЭ. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, обследование контактов. Минздрав и МИД советуют украинцам воздержаться от поездок в страны, где распространен штамм «Омикрон».

А самый первый случай в Украине был выявлен 18 декабря. Молодая женщина вернулась именно из ЮАР. Известно, что первая пациентка с «Омикроном» легко перенесла заболевание и уже получила негативный результат тестирования.

– Как он распространяется?

– Воздушно-капельным путем – это же коронавирус. Поэтому мы напоминаем, что для минимизации риска заболеть необходимо использовать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки. Вакцинация по-прежнему актуальна. Она уменьшает количество госпитализаций. Даже если вакцинированные заболели, они намного легче переносят болезнь.