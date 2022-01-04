С новым спортом!

Долгих пять лет шел активный ремонт и реконструкция Областной специализированной спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2, СДЮШОР-2 в Кропивницком. (Это спортшкола в дендропарке, не путать с ДЮСШ-2 на Алексеевке, где бейсбольный стадион и бывший стадион «Пионер»). В СДЮШОР-2, заведении областного подчинения, занимаются гандболом, футболом, легкой атлетикой, бейсболом, софтболом, боксом, большим теннисом, пауэрлифтингом, таэквондо и тхэквондо – это похожие, но немного разные виды единоборств, у них разные федерации. На самом деле ремонт начался еще в 2013-м году, но средства тогда выделялись довольно символические, хотя новое отопление и ремонт раздевалок были сделаны еще 8 лет назад.

Много людей «виноваты» в том, что это наконец-то случилось, спортшкола не просто приведена в порядок, а преобразована, обновлена, улучшена.

Одним из инициаторов реконструкции спортшколы в 2016-м году, когда начались выделяться реальные миллионы, был Александр Горбунов, на тот момент народный депутат Украины. Вот что он говорит:

– Починаючи роботу над цим проєктом, тоді ще, у 2016 році, я приводив своїм колегам і друзям приклад будівництва кафедрального собору Санта-Марія-дель-Фьоре в італійській Флоренції. Його будували 140 років. І цей храм став одним із найвідвідуваніших місць у світі. Мені дуже хотілось, щоб сучасний «храм» спорту з’явився в моєму рідному Кропивницькому, але щоб він не будувався так довго і його не спіткала доля українських довгобудів. А він все ж таки збудований!.

Те, кто помнит, как выглядел этот спорткомплекс лет двадцать, да даже десять лет назад, и увидит его сейчас, поразятся. Созданы новые отдельные локации для бокса и единоборств, а у тренеров наконец-то появились достойные помещения. Полностью заменены на современные инженерные сети, облагорожены окрестности школы. Достроено помещение спортивного учебно-тренировочного зала с башней для тренировки спасателей ГСЧС.

Новая крыша (она протекала много лет), новые полы, огнебио­защита деревянных элементов, устройство организованного наружного водостока, современная система вентиляции и кондиционирования воздуха. И наконец-то вместо стандартных унылых советских серых стен – яркая, красивая разноцветная отделка.

За всю историю школы тысячи пацанов и девчонок занимались здесь спортом, немало добились высоких успехов и представляли Украину на мировых чемпионатах и Олимпийских играх. Сейчас в школе занимаются примерно 600 ребят, работает 31 тренер. Двое спортсменов участвовали в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016-м году – Татьяна Мельник в эстафетном беге и Дмитрий Яковенко в прыжках в высоту.

Реконструкцию планировали завершить еще в 2019-м, но ряд факторов помешал. Потом этот объект включили в список проектов президента Зеленского «Велике будівництво» и все было сделано. Кстати, сам Зеленский осматривал ход работ в спортшколе в 2020-м году.

Реально причастных к этому проекту очень много. Это и бывший заместитель министра молодежи и спорта, наш земляк Игорь Гоцул, действующий министр спорта Вадим Гутцайт. Также руководители областной государственной администрации Сергей Кузьменко, при котором в СДЮШОР-2 всё серьезно началось, хотя и при Андрее Николаенко уже велись первые работы. И Андрей Балонь, и Андрей Назаренко, и Мария Чорная, и председатели областного совета Александр Черноиваненко и Сергей Шульга, и народные депутаты Украины не только от Кировоградщины. Все в меру сил помогали выделять деньги на проект. За прошедшую пятилетку суммарное финансирование составило несколько десятков миллионов гривен из бюджетов области, города, государства, профильного министерства, Фонда регионального развития.

Что о ремонте думают хозяева обновленной школы?

Виталий Винокуров, директор СДЮШОР-2, заслуженный работник физкультуры и спорта Украины:

– Во сколько обошлись все ремонтные работы, хотя бы за прошлый год?

– Это вопрос не к нам. Заказчиком работ является Управление капитального строительства обл­госадминистрации, исполнителем – фирма «Альянс», а собственником – областной совет. Так что они могут более точно и детально рассказать об этих нюансах.

И не это главное, а то, с какой целью все это делалось. Чтобы и дальше поддерживать олимпийское движение в области, показывать высокие достижения. Наша задача – отбирать спортивно одаренных, талантливых в спортивном отношении детей и готовить из них резерв национальных сборных Украины для участия во всеукраинских и международных соревнованиях.

Только легкой атлетикой у нас занимаются 114 человек, двое – члены национальных сборных команд Украины. Воспитанник школы Олег Дорощук в прошлом году участвовал в двух чемпионатах Европы. Всего за год подготовлены один мастер спорта международного класса, один кандидат в мастера, два перворазрядника и 42 спортсмена массовых разрядов. Во внутренних соревнованиях взяли 24 медали.

Тут стоит сказать, что с новым ремонтом мы получили возможность быть лицензированными на проведение спринтерских соревнований, таких, как бег на 60 метров и больше, бег с барьерами на разные дистанции. Раньше такое было нам недоступно. А теперь у нас и два игровых поля, и тренажерный зал, бейсбольная галерея, специализированный зал для занятий боксом.

В результате ремонта мы увеличили общую площадь более чем на полторы тысячи квадратных метров – примерно с 2500 до 4100! И теперь сразу несколькими видами из пяти наших основных можно заниматься одновременно.

Наша гордость – бейсбол. 38 наших воспитанников являются членами различных сборных страны. За прошлый год было подготовлено 2 мастера спорта, 7 кандидатов в мастера. Всего у нас этим видом спорта занимается 186 человек.

И, кончено же, было множество побед разного уровня в бейсболе и софтболе, которым у нас занимаются 39 девушек.

Мы теперь имеем просторный боксерский зал с новым рингом, в отдельном помещении. И достижения имеем солидные. Бозорбой Матякубов, наш воспитанник, стал чемпионом Европы. Андрей Шуцкий – серебряным призером Кубка Украины, Юлия Филиппова – серебряным призером чемпионата Украины среди юниоров.

Три спортсмена входят в состав национальных сборных Украины. За 2021-й год подготовлены мастер спорта международного класса, два мастера спорта, три кандидата в мастера.

Футболом у нас занимается 71 человек. В прошлом году были подготовлены два мастера спорта международного класса и шесть мастеров спорта Украины. В чемпионате Украины по футзалу наша команда заняла четвертое место из ста команд.

Наша школа работает с 1991 года. И нам многим можно гордиться, не только нашими чемпионами. В 2015 и 2016 годах наша школа занимала первое место на смотрах ДЮСШ. В 2017-м – второе место в Украине среди СДЮШОР, в 2019-м – третье место в Украине среди 91 такой школы.

Всего за последние 20 лет, с тех пор, как Комплексная детско-юношеская спортивная школа №2 переименована в Спортивную детско-юношескую школу олимпийского резерва-2, нами подготовлены 15 мастеров спорта международного класса и 100 мастеров спорта Украины, а кандидатов аж 293.

Олег Бойко, тренер сборной Украины по бейсболу:

– Несомненно, условия для занятий бейсболом и софтболом в холодное время года намного улучшились.

Отремонтировали раздевалки, что немаловажно для полноценных тренировок. Также появилась новая пушка для подачи мячей, хотя правильнее она называется питчинговая машина.

Так что ремонтом довольны. Теперь ждем, что руки и деньги дойдут до бейсбольного стадиона на Алексеевке. Там очень многое требует ремонта, замены, полноценного ухода.

Новых успехов вам! И другим школам области (только в Кропивницком их девять!) ремонта не хуже!