Теж смертельна зброя

Кропивничанина, який наприкінці минулого року в центрі міста смертельно поранив земляка з травматичного пістолета, зобов’язали не залишати житло до 24 лютого 2022-го та при кожній вимозі приходити до слідчого. Так постановив напередодні Нового року Кіровський районний суд.

Трагедія сталася 27 грудня близької п’ятої ранку на перехресті Великої Перспективної і Дворцової, біля торговельного центру «Манхеттен». Молодий чоловік у ході конфлікту з двома громадянами застосував травматичний пістолет. 31-річний кропивничанин, в якого влучила куля, помер до приїзду медиків. Тим часом стрілець зник. Протягом кількох годин поліція встановила його особу та ймовірне місце перебування. Затримали в Києві. Відомо, що він – з Кропивницького і йому 24 роки.

Ось що про його вчинок розповів «Суспільному» адвокат Богдан Урсаленко: «Підзахисному по роботі треба було в Київ. Попередньо він забронював таксі. До нього почали чіплятись двоє п’яних людей, які, згідно з їхніми свідченнями, з вечора до ранку перебували в кафе. Виник словесний конфлікт. Мій підзахисний мав для самозахисту травматичний пістолет, обіг таких дозволений без дозвільних документів. Як пояснюють свідки, він спочатку вистрілив в землю, вгору, потім неприцільно в напрямку людей. Коли слідство дозволить, ми візьмемо адресу дружини та відшкодуємо шкоду, тому що розуміємо, що людину не повернеш».

У прокуратурі повідомили, що домагатимуться взяття підозрюваного під варту.