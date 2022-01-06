№1 (1464)

By
Андрій Флоренко
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14:06
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Номер тижневика «УЦ» від 6 січня 2022 року

Год-двоечник

Марія Чорна: «Усім бажаю найголовнішого – здоров’я. А ще миру»

Чудеса нашей жизни

Глава облсовета Сергей Шульга: «Использую свой опыт переговорщика»

Больше, чем повод собраться

«Омикрон»: уже в Украине

Смутное будущее ГОКОРа

Ні за холодну воду…

Знайомтеся: Державне бюро розслідувань

Теж смертельна зброя

Історична енциклопедія від Боська

Давай поговорим

Хозяин библиотеки

С новым спортом!