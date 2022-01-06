Номер тижневика «УЦ» від 6 січня 2022 року
Марія Чорна: «Усім бажаю найголовнішого – здоров’я. А ще миру»
Глава облсовета Сергей Шульга: «Использую свой опыт переговорщика»
Знайомтеся: Державне бюро розслідувань
Історична енциклопедія від Боська
Номер тижневика «УЦ» від 6 січня 2022 року
Марія Чорна: «Усім бажаю найголовнішого – здоров’я. А ще миру»
Глава облсовета Сергей Шульга: «Использую свой опыт переговорщика»
Знайомтеся: Державне бюро розслідувань
Історична енциклопедія від Боська
Як відпочинок у Знам’янському бальнеологічному санаторії сприяє омолодженню організму