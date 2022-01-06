Переваги покупки керамічного обігрівача від виробника в Кропивницькому

В Україні економні електрообігрівачі нового покоління почали користуватися популярністю відносно нещодавно. Попит на них до опалювального сезону 2021-2022 років характеризувався помірним зростанням, але нинішня катастрофа на світовому газовому ринку докорінно змінила ситуацію.

Державне рішення залишити без змін ціни на газ для населення очевидно вимушене і є тимчасовим заходом. А тарифи для бізнесу вже зараз підлетіли в районі 30-35 грн. за куб. Що може змінити у цій ситуації електрообігрівач?

Проблеми переходу на автономне опалення та електрообігрівачі

Багато людей і тим паче представники бізнесу в Кропивницькому почали серйозно замислюватися про відмову від центрального опалення або газу на користь електрики. Але зробити це взимку більш ніж проблематично. Перешкод для цього три:

законодавча заборона на відріз від центрального опалення в опалювальний період;

бюрократичні складнощі при отриманні дозволу від влади на встановлення автономної системи обігріву;

впертість сусідів, коли через немотивовану відмову навіть однієї людини, надії на встановлення власної «автономки» можна поховати.

Однак «лазівка» все ж таки існує і пов’язана вона з установкою незалежних панелей-електрообігрівачів, дозвіл на які отримувати не потрібно.

Сучасний керамічний обігрівач – плюси та мінуси

Даний тип обігрівачів, за умови використання в них інфрачервоного принципу нагрівання, є економічним опалювальним приладом. Причини цього:

Панель має тришарову конструкцію: внутрішній елемент – стрижні для генерування тепла у скляному обрамленні або мережа з біметалу у плівковому корпусі;

серединний шар – керамічні пластини високої теплоємності;

зовнішнє обрамлення – біметалічний корпус, що поєднує основну захисну та допоміжну конвекційну функції.

вся конструкція не перевищує кількох сантиметрів у товщину, що дозволяє включати в модельний ряд не лише настінні панелі, а й плінтуси, теплу підлогу тощо. ІЧ випромінювання поширюється зі швидкістю світла і нагріває лише об’єкти високої густини, тобто предмети, а не величезний обсяг повітря. Нагріті поверхні – стіни, меблі, інші елементи інтер’єру самі стають джерелами вторинної тепловіддачі. Через теплоємність кераміки, що в 30-40 разів перевищує цей показник у металів, накопичене тепло віддається довго навіть після вимкнення обігрівача. Це дозволяє тримати панель увімкненою всього 5-7 годин на добу. Для досягнення того ж ефекту іншими обігрівальними елементами потрібен вдвічі, а то і втричі більший час

Керамічні обігрівачі від виробника в Кропивницькому

Значною перевагою для міста є наявність великого місцевого виробника, який виготовляє обладнання такого типу. Кропивницький виробник ТМ Венеція пропонує широку лінійку ІЧ обігрівачів з розбивкою за класами, що дозволяє вибрати оптимальні моделі за функціональністю, потужністю та ціною.

В асортименті панелі:

Premium – містять вбудований біоконвектор, програмовані терморегулятори, що дозволяють ефективно обігріти площу 20-40 м2 при потужності всього 0,7-1,4 кВт;

– містять вбудований біоконвектор, програмовані терморегулятори, що дозволяють ефективно обігріти площу 20-40 м2 при потужності всього 0,7-1,4 кВт; Standart+ – доступніші за ціною панелі з механічними регуляторами температури, додатковим конвектором потужністю 0,25-0,75 кВт;

– доступніші за ціною панелі з механічними регуляторами температури, додатковим конвектором потужністю 0,25-0,75 кВт; Standart – спрощені модифікації без терморегулятора у базовій комплектації;

– спрощені модифікації без терморегулятора у базовій комплектації; Економ – ефективні, але найбільш прості панелі товщиною 1,5 см для інтеграції в системи електроопалення.

Оскільки виробничі потужності компанії розташовані прямо у Кропивницькому, усім покупцям забезпечується: