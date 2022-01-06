КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради – ідеальне поєднання лікувального і санаторно-курортного закладу. За різноманіттям лікувальних процедур (особливо пов’язаних із застосуванням радону) вона не має аналогів не лише в Кіровоградській області, але й у всій центральній частині України.

Головною спеціалізацією закладу є лікування та профілактика проблем опорно-рухового апарату, серцево-судинної, нервової та дихальних систем. Крім того санаторій розташований в екологічно чистій місцевості. Цілющим тут є навіть повітря, тому на питання, чи варто їхати у санаторій здоровій людині, існує лише одна відповідь – звичайно, варто!

Як відпочинок у Знам’янському бальнеологічному санаторії сприяє омолодженню організму без пігулок та мікстур? Почнемо з самого початку – з легенди…

ЧУДОДІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Про Знам’янський край існує старовинна легенда. Вона розповідає, що на берегах Скельової річки, а також у межиріччі Тясмину та Інгульця колись жили люди дивовижного племені. На протязі всього життя вони ніколи не хворіли, і доживали до 200 років.

Таким здоров’ям вони завдячували чудодійним священним джерелам, вода в яких не замерзала навіть в найлютіші морози та була прозора, як сльоза. З самого народження представники племені купали в ній немовлят та занурювались у джерела самі.

Саме в цьому «трикутнику» і був збудований Знам’янський бальнеологічний санаторій, де всім бажаючим пропонується якісне лікування, реабілітація та профілактика хвороб.

ПРО РАДОН ТА ЙОГО КОРИСТЬ

Радон – відомий інертний газ, що утворюється під час радіоактивного розпаду радію. Небезпечне гамма-випромінювання у нього відсутнє, але присутнє дуже корисне для організму альфа-випромінювання. В помірних дозах потік альфа-частинок змінює структуру будь-якої рідини, і за рахунок цього радонові ванни:

стимулюють імунну систему;

активують роботу Т-клітин «кілерів», що знищують різноманітні інфекції, віруси та навіть ракові утворення на початковій стадії;

покращують вуглеводний та мінеральний обмін речовин;

регулюють водно-сольовий баланс;

виводять з організму токсини;

нормалізують функції щитовидної залози;

покращують роботу серця;

стабілізують артеріальний тиск.

До відкриття явищ альфа, бета та гамма випромінювання пояснити цілющі властивості радону не вдавалось. Але ще в середині 16 століття відомий дослідник мінеральних джерел Європи, натураліст та хімік Каспар Брушіус помітив, що в місцевостях із значним вмістом радону в воді люди хворіють набагато менше.

Після робіт Федеріко та Жоліо Кюрі з’явилося розуміння впливу цього газу на організм. І сьогодні оздоровчі процедури з використанням радонової води носять назву «радіаційного гормезису».

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Офіційна дата відкриття лікарні-санаторію – 27.05.1968 р. В перший день роботи «Знам’янка» прийняла всього 10 осіб. Але вже з 1970 тут на постійній основі знаходилося від 100 до 200 пацієнтів одночасно. За час функціонування закладу санаторій надав лікувальні та реабілітаційні послуги більше ніж 200 000 людей.

З 2003 року Петрівська дільниця та Знам’янське родовище мінеральних радонових вод набули статусу «Курортної території місцевого значення».

ЩО ТАКЕ САНАТОРІЙ

«ЗНАМ’ЯНСЬКА ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ» СЬОГОДНІ

На сьогоднішній день «Знам’янська бальнеологічна лікарня» є одним із кращих лікувально-реабілітаційних закладів широкого профілю в Україні. Ефективність лікування в санаторії становить більше 90%.

Комплексний підхід до оздоровлення гарантує:

високоефективне лікування та профілактику майже всіх видів захворювань;

значне покращення загального стану організму;

зміцнення імунітету за рахунок унікальної користі радонових джерел та цілому комплексу інших високоефективних процедур.

До Ваших послуг:

більше десяти різновидів ванн на природних рослинах та мінералах;

масажі та інгаляції, озонотерапія, плазмотерапія, лазеротерапія;

інші лікувальні процедури.

Знам’янський бальнеологічний санаторій пропонує: