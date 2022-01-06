КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради – ідеальне поєднання лікувального і санаторно-курортного закладу. За різноманіттям лікувальних процедур (особливо пов’язаних із застосуванням радону) вона не має аналогів не лише в Кіровоградській області, але й у всій центральній частині України.
Головною спеціалізацією закладу є лікування та профілактика проблем опорно-рухового апарату, серцево-судинної, нервової та дихальних систем. Крім того санаторій розташований в екологічно чистій місцевості. Цілющим тут є навіть повітря, тому на питання, чи варто їхати у санаторій здоровій людині, існує лише одна відповідь – звичайно, варто!
Як відпочинок у Знам’янському бальнеологічному санаторії сприяє омолодженню організму без пігулок та мікстур? Почнемо з самого початку – з легенди…
ЧУДОДІЙНІ ДЖЕРЕЛА
Про Знам’янський край існує старовинна легенда. Вона розповідає, що на берегах Скельової річки, а також у межиріччі Тясмину та Інгульця колись жили люди дивовижного племені. На протязі всього життя вони ніколи не хворіли, і доживали до 200 років.
Таким здоров’ям вони завдячували чудодійним священним джерелам, вода в яких не замерзала навіть в найлютіші морози та була прозора, як сльоза. З самого народження представники племені купали в ній немовлят та занурювались у джерела самі.
Саме в цьому «трикутнику» і був збудований Знам’янський бальнеологічний санаторій, де всім бажаючим пропонується якісне лікування, реабілітація та профілактика хвороб.
ПРО РАДОН ТА ЙОГО КОРИСТЬ
Радон – відомий інертний газ, що утворюється під час радіоактивного розпаду радію. Небезпечне гамма-випромінювання у нього відсутнє, але присутнє дуже корисне для організму альфа-випромінювання. В помірних дозах потік альфа-частинок змінює структуру будь-якої рідини, і за рахунок цього радонові ванни:
- стимулюють імунну систему;
- активують роботу Т-клітин «кілерів», що знищують різноманітні інфекції, віруси та навіть ракові утворення на початковій стадії;
- покращують вуглеводний та мінеральний обмін речовин;
- регулюють водно-сольовий баланс;
- виводять з організму токсини;
- нормалізують функції щитовидної залози;
- покращують роботу серця;
- стабілізують артеріальний тиск.
До відкриття явищ альфа, бета та гамма випромінювання пояснити цілющі властивості радону не вдавалось. Але ще в середині 16 століття відомий дослідник мінеральних джерел Європи, натураліст та хімік Каспар Брушіус помітив, що в місцевостях із значним вмістом радону в воді люди хворіють набагато менше.
Після робіт Федеріко та Жоліо Кюрі з’явилося розуміння впливу цього газу на організм. І сьогодні оздоровчі процедури з використанням радонової води носять назву «радіаційного гормезису».
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Офіційна дата відкриття лікарні-санаторію – 27.05.1968 р. В перший день роботи «Знам’янка» прийняла всього 10 осіб. Але вже з 1970 тут на постійній основі знаходилося від 100 до 200 пацієнтів одночасно. За час функціонування закладу санаторій надав лікувальні та реабілітаційні послуги більше ніж 200 000 людей.
З 2003 року Петрівська дільниця та Знам’янське родовище мінеральних радонових вод набули статусу «Курортної території місцевого значення».
ЩО ТАКЕ САНАТОРІЙ
«ЗНАМ’ЯНСЬКА ОБЛАСНА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ» СЬОГОДНІ
На сьогоднішній день «Знам’янська бальнеологічна лікарня» є одним із кращих лікувально-реабілітаційних закладів широкого профілю в Україні. Ефективність лікування в санаторії становить більше 90%.
Комплексний підхід до оздоровлення гарантує:
- високоефективне лікування та профілактику майже всіх видів захворювань;
- значне покращення загального стану організму;
- зміцнення імунітету за рахунок унікальної користі радонових джерел та цілому комплексу інших високоефективних процедур.
До Ваших послуг:
- більше десяти різновидів ванн на природних рослинах та мінералах;
- масажі та інгаляції, озонотерапія, плазмотерапія, лазеротерапія;
- інші лікувальні процедури.
Знам’янський бальнеологічний санаторій пропонує:
- проживання в комфортабельних номерах на 1 чи 2 осіб (є можливість проживаня з дитиною);
- смачні та корисні страви в їдальні;
- культурне дозвілля – бібліотека, дискотека, настільні ігри, нордична хотьба, а також шикарну природу, а чисте, насичене фітонцидами та ефірними сполуками повітря забезпечать гарний настрій, душевний спокій та чудовий відпочинок.
Як відпочинок у Знам’янському бальнеологічному санаторії сприяє омолодженню організму