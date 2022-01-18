Какие книги следует прочитать в 2022 году?

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Вы уже получили тысячу гривен в рамках государственной поддержки вакцинирования от коронавируса? А успели их потратить? Конечно, есть много вариантов, как это можно сделать, но мы как печатное издание предлагаем купить на эти деньги книги. И для того, чтобы вам было проще решить, какие именно книги приобрести, спросили у известных и популярных людей нашего города, какие книги произвели на них впечатление в прошлом году.

Оксана Белоброва, патрульный полицейский:

– Книга «Миф о милой девушке. Как построить сказочную карьеру и не превратиться в чудовище», автор Фран Гаузер. Книга о стереотипах, касающихся женщин на руководящих должностях. Об эмпатии, добре, доверии, вере в себя, наставничестве и женском лидерстве.

Книга «Источник», автор – Айн Рэнд. Это классика, просто прочтите, и ваш мир изменится навсегда. Хочу процитировать: «Независимость – единственная мера человеческого достоинства и ценности. То, чем человек есть, и то, кем становится; не то, что он сделал или не сделал другим. Не существует замены человеческого достоинства. Нет другого мерила личного достоинства, кроме независимости».

Книга «Женщина, у которой есть план. Жизнь, полная приключений, красоты и успеха», автор – Мэй Маск. Для меня эта книга о силе воли, умении подниматься и двигаться вперед. Написала ее женщина – профессиональный диетолог. Цитата: «Женщины не должны с возрастом унимать свои амбиции. Я мчусь вперед, как пуля. Заботьтесь о себе, хорошо питайтесь, будьте активны и всегда имейте план!»

Андрей Богданович, тележурналист:

– Книга «Netflix и культура инноваций», авторы – Рид Гастингс и Эрин Майер. Если хочешь работать с Netflix, то должен думать, как Netflix. И эта книга как раз о том, как построена работа в компании. Надеюсь, нетфликсовский подход вдохновит и изменения в украинском бизнесе.

Книга «Сборщик реликвий», автор – Кристофер Бакли. Неплохая авантюрная приключенческая история с погонями, похищениями, сарказмом над религиозными предрассудками и верующими в них. Есть там место тонкому и не очень юмору и многим историческим фигурам эпохи Возрождения. На протяжении всего чтения хотелось пить вино вместе с героями, вспомнились советские «мушкетеры» с их бургундским.

Книга «Гитлер и Сталин», автор – Лоренс Рис. Это сравнение двух тиранов. Двух античеловеческих режимов, которые они создали и возглавляли. Автор разбирает в деталях действия Гитлера и Сталина перед Второй мировой и во время войны. Также писатель интересно рассказывает о торгах Джугашвили и Шикльгрубера по разделу мира. Написана «Гитлер и Сталин» довольно легко. Книга для любителей истории, как говорится, must read.

Книга «JOPA MIRA, или Путь к звездам», автор – Валерий Примост. Это практически основа для украинского сериала, типа Years. По жанру, пожалуй, это утопия. Представьте, в одно прекрасное утро Россия исчезла, и на ее месте только океан. Как жить теперь Украине? В книге есть место детективу, приключениям, фантастике и размышлению над будущим государства.

Неля Желамская, пиарщик:

– Книга «Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий гибнут сильные компании», автор – Клейтон Кристенсен. Книга о лидерстве, о поддерживающих и подрывных технологиях управления компаниями, причинах неудач в различных сферах бизнеса. О том, почему одни и те же технологии дают взлететь одним компаниям, а других наоборот – тянут ко дну. Интересно будет владельцам бизнеса и ТОП-управленцам.

Книга «Маркетинг 4.0. От традиционного к цифровому», авторы – Филип Котлер, Гермаван Катарджая, Иоанн Сетьяван. В ней много психологии – маркетинг взаимодействия, цифровое поведение и тренды, формирующие маркетинг. Исследование психологии современного потребителя – первое, что должен знать владелец любого бизнеса.

Книга «Гламур, швабра, пирожки», автор – Ирина Оцабрик. Эта книга местной писательницы не из круга моих интересов, но «проглотила» ее с удовольствием и длительным послевкусием в виде созвучия с собственными убеждениями и удовольствием от легкого стиля изложения. Советую иметь ее как настольную книгу женщинам и девочкам.

Владимир Кравчук, ресторатор:

– Книга Rework, автор – Джейсон Фрейд. Эта книга позволяет посмотреть на свой подход к бизнесу с другой стороны, провокативно, вопреки нормам и законам бизнеса, а также заставляет переосмыслить стратегию и план бизнеса.

Книга «Б-Бизнес», автор – Роман Кушнир. Книга рассказывает о ведении бизнеса в реалиях украинской экономики, дает советы, как систематизировать бизнес, как управлять коллективом, финансами и сбытом. Это, по сути, дневник каждого бизнесмена.

Книга «Прибыль превыше всего», автор – Майк Микаловиц. Книга повествует о том, как управлять своим денежным потоком. Прочитав ее, вы убедитесь, если прислушаетесь к советам автора, что уже через несколько недель ваши доходы будут расти.

Татьяна Лугинец, предприниматель:

– Книги «Уязвимый маркетинг» Йога Бергера и «18 минут» Питера Бегмана – это полезные советы, как повысить концентрацию и делать больше дел. На втором месте книги местных авторов, в частности, под редакцией Юрия Митрофаненко «Годы борьбы на Елисаветчине» об истории города. А еще книга «Иду на мир» Ольги Кирилюк, женская история, которую я прочитала за одну ночь. И еще одна книга местного автора Виктории Семененко «Такая, как есть» – легкая книга с историями о женщинах.

На третьем месте – книги украинских авторов. Люблю Андрея Кокотюху, он пишет просто, а книги легко читаются. Зацепила поэзия талантливого молодого поэта с Николаевщины Саши Обрия. А эмоционально у меня на первом месте книга Шкляра «Черный ворон». Это без конкуренции! От нее я не могла оторваться, а в конце так рыдала, не могла успокоиться.

Сергей Нестеренко, психолог:

– Книга «Эссенциализм. Путь к простоте», автор – Грег Маккеон. Это моя книга. Усложнять я люблю – делаю это с удовольствием и с важным видом. Автор в своем произведении вдохновляет и показывает другой способ отношения к делу и жизни. Все стало так сложно, что мы разучились думать… узнавать, анализировать, искать, понимать, читать и осваивать навыки. Вообще эссенциализм – это путь простоты, наука выделять основное, отсекать излишнее с учетом собственных ценностей. Спать здоровым сном и говорить «нет» тому, что отвлекает от основных смыслов. Эта книга стала для меня настоящим открытием!

Книга «Цивилизация с нуля. Что нужно знать и уметь, чтобы выжить после всемирной катастрофы», автор – Льюис Дартнелл. Писатель своеобразно моделирует очередной апокалипсис: большинство землян погибло, но флора и фауна выжили, трансформировались. Автор рассказывает тем, кто может выжить, как построить постапокалиптическую цивилизацию, опираясь на имеющиеся, согласно его, авторской модели «конца света» запасы. Книга состоит из сборника рецептов, как использовать то, что останется, и вернуть то, что будет потеряно. Читая, понимаешь, что даже самые простые вещи, о которых мы не задумываемся, требуют больших усилий. Красной нитью проходит идея, что мы потеряли понимание ценности знаний, навыков и технологий.

Ирина Новицкая, частный нотариус:

– Первая книга Элизабет Гилберт, которую я прочла, «Есть, молиться, любить», мне не понравилась категорически, поэтому я долго не могла заставить себя прочесть ее новую книгу «Город девушек». Но ведь я прекрасно понимаю, что впечатление от книги – вещь максимально субъективная. Кроме того, каждой книге свое время, которое иногда так и не наступает. Поэтому книгу «Город девушек» я запланировала себе как «одну из» на отпуск. И проглотила за считанные часы.

Роман оказался легким и свободным, как отпуск, но не пустым. Книга о свободе, как она есть, – с ошибками и разочарованием, о дружбе и любви, войне и жизни. О том, как одно событие может изменить жизнь, но любое событие не случайно. Книгу советую, но только если настроиться именно на такой лад – легкость и чистое удовольствие от погружения в мир эксцентричного театра Манхэттена.

Самая тяжелая книга, которую я прочла в прошлом году, – это «Ловец воздушных змеев», автор Халед Хоссейн. Это болезненная история Амира и его друга, но для меня это многослойная книга о довоенном Афганистане 70-х годов. Книга затрагивает сложные этические и религиозные вопросы, вопросы отношений между отцом и сыном. Афганистан, о котором мы никогда не слышали, – с традиционными боями воздушных змеев, без телевидения. Есть сцены откровенно страшные, которые не отпускали меня еще некоторое время, но книга заставляет думать о храбрости и трусости, несправедливости и последствиях своих поступков. Книга ужасная и прекрасная. Читать нужно.

Андрей Паливода, общественный активист:

– Книга «Лабиринты отображений», автор – Сергей Лукьяненко. Написанная еще в 90-х годах, она не теряет актуальности. История о виртуальном мире, существующем в современном обществе. О борьбе корпораций, хакеров и спецслужб ради контроля за параллельной виртуальной жизнью, которой живет все больше и больше людей.

Книга «Все лучшее, что не купишь за деньги», автор – Жак Фреско. Рассказывает о человеческой сущности, зависящей от воспитания и современного экономического строя, приводящего к истощению планеты и войн… Книга об утопической модели социума, где нет денег, где природа не только бережется, но и восстанавливается человеческими институтами. Все, о чем говорят традиционные религии, можно построить на планете Земля за несколько десятков лет.

Дарья Романская, телевизионная ведущая:

– В топе моих книжных находок – «Спросите Миечку» Евгении Кузнецовой. Очень уютная и глубокая книга об украинских женщинах, о семье и о том, что каждому из нас нужен «шелтер», чтобы укрыться от будничной суеты и найти себя. Далее книга «От холодной войны к горячему миру», автор Майкл МакФол. Он бывший посол США в России и личный враг Путина. Автор показывает внутреннюю кухню отношений между США и Россией в контексте геополитики и революций в Украине и Грузии. В книге речь идет о работе российской пропаганды, от которой пострадал и МакФол лично.

Книга «Мочи манту», автор – Ульяна Супрун. С первых страниц она вызывает возмущение – какого черта меня обманывали всю жизнь?! Мифы о том, что нельзя мочить манту, сидеть на холодном, есть мороженое, когда болит горло, влияют на меня до сих пор. Парадокс состоит в том, что они настолько глубоко в сознании, что даже научные объяснения не срабатывают. И, конечно, это отличный пример коммуникаций публичных лиц.

Олег Семенюк, профессор:

– Посоветовал бы две книги. Первая – из разряда «художественная» и «свежая» – «Доця» автора под псевдонимом Тамара Горіха Зерня. Читается на одном дыхании, исполненном настоящих чувств, касается событий на востоке Украины 2014 года. Видим новейшую историю глазами человека, который был в эпицентре событий. Можем сравнить свое видение и интерпретацию автора. Книга определенно заслуживает внимания. Вторая книга – для тех, кто любит научный взгляд на привычные вещи, философские размышления. Она уже относительно давно издана (украинский перевод – 2014 год), но не потеряла актуальности. Это «Человек разумный» Ювенала Ной Харари. Текст требует усилий при чтении, но создает простор для внутренней дискуссии и добавляет новые знания.

Алексей Хмара, общественный деятель:

– За свою жизнь я прочел немало деловой и специализированной литературы. Советовать могу многое, но большинство из этого вы встретите на промо-полках магазинов. Потому я не буду. А вот из художественной литературы могу кое-что посоветовать. Например, всего Фредрика Бакмана. Это мой любимый шведский писатель, который является нашим современником и пишет пронзительно точные тексты обо всем, что мы чувствуем, но иногда боимся признаться. У автора есть немало классных книг, так что вы точно найдете что-то для себя. Если же хочется цепляющей истории, рекомендую двухтомник «Медвежий город» с его продолжением «Мы против вас».

Случайно попала в руки книга польского репортера Войцеха Гурецкого с невзрачным названием «Абхазия». Это о том, что происходит сейчас на востоке страны и что, возможно, нас ждет дальше. Интересно, что в книге описываются события почти тридцатилетней давности, когда Абхазия при военной поддержке России начала бороться за свою независимость от остальной части Грузии. Конфликт тянется до сих пор, Абхазию как государство признают… четыре страны в мире, включая Россию. Она же фактически содержит сепаратистов. Думаю, аналогии ясны. Эта книга для всех, кто воспринимает войну на востоке как реальную цену и хочет понимать, что будет дальше.

Любовь Яновская, бизнес-тренер:

– Книга «Принципы жизни. Книга для героев», автор Владимир Тарасов. Многое в ней посвящено Пути и нашему с ним взаимодействию. Путь мы выбираем, и он выбирает нас. Он наш учитель, и он управляет нами. Если у человека есть путь, он знает, куда идти, и достигает целей, не боится смерти, потому что его жизнь – это только часть дел. Можно долго и много думать о каждой поднятой в книге теме. И с каждым чтением открывать что-нибудь новое.

Книга «Сначала нарушьте все правила» Маркуса Бакингема должна присутствовать в библиотеке каждого управленца. У меня с автором почти 100% совпадение по ценностям. О многом думаю и делаю, как описано. Радовалась этому, читая книгу в электронном варианте (уже заказала бумажный экземпляр!). В процессе чтения копировала десятки цитат. Наиболее значимым стал перечень из 12 вопросов для диагностики вовлеченности персонала. Классный инструмент! Его можно сократить до одного вопроса: «Порекомендовали бы вы работу у нас своим близким?».

Собрала отзывы Виктория Талашкевич.