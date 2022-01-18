Сергей Шульга: «Об этих нарушениях знали все, но закрывали глаза»

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Без надлежащих договоров аренды некоторые бизнесмены долгое время пользуются коммунальной недвижимостью в центре Кропивницкого, а помогло им в этом коммунальное предприятие со странным названием – «Региональный центр развития услуг», основанное областным советом, которое ведает теми помещениями. Кроме того, КП внесло полмиллиона бюджетных гривен в молочное производство, а дивидендов от этого – чуть больше, чем от козла молока. О проблемах в деятельности предприятия «Украине-Центр» рассказал председатель областного совета Сергей Шульга, недавно отстранивший директора упомянутого КП Ирину Маковей от исполнения служебных обязанностей.

По словам Сергея Шульги, вопросы к Ирине Маковей возникли в начале его работы в должности главы облсовета, когда он узнал, что КП «Региональный центр развития услуг» очень оригинально распорядилось рядом коммунальных помещений – вместо договоров аренды заключило с рестораторами договоры о совместной деятельности.

– Если это совместная деятельность, то в штате нашего коммунального предприятия должны быть повара и официанты, а на самом деле ничего такого нет, то есть это скрытая аренда, – считает Сергей Шульга. – Договоры о совместной деятельности позволили бизнесменам уклоняться от справедливой платы за пользование коммерческой недвижимостью. Другой факт: ко мне обратился руководитель молодежной общественной организации и сообщил, что за ними числится в аренде на льготных условиях коммунальное помещение, а на самом деле там находятся другие. Также общественный деятель сказал, что никого не просил выделять помещение для нужд его организации. Оказалось, что там работает бухгалтерия коммерческого предприятия. Мы вызвали туда полицию, задокументировавшую этот факт.

Но это не все. Лет десять назад областной совет выделил из бюджета более полумиллиона гривен для создания фермерского хозяйства «Иванковецкий рассвет» в Знаменском районе. КП «Региональный центр развития услуг» внесло эти средства в уставный фонд ФХ. Предполагалось, что ФХ приобретет молокоперерабатывающее оборудование, будет развиваться, делиться прибылью с коммунальным предприятием. За десять лет КП получило от него всего-навсего 17 тысяч гривен. И при этом не приняло меры для того, чтобы вернуть вложенные средства.

– Контрольно-ревизионный отдел областного совета провел аудит финансово-хозяйственной деятельности коммунального предприятия, который показал: в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами КП служебных обязанностей, оно потеряло более четырех миллионов гривен. О нарушении уведомлена полиция, которая открыла уголовное производство. Следствие продолжается. Постоянная комиссия облсовета по вопросам собственности поручала руководителю КП устранить нарушения, Ирина Маковей этого не сделала. Я объявил ей выговор.

А на прошлой неделе на основании письма из прокуратуры подписал распоряжение об отстранении Ирины Маковей от исполнения должностных обязанностей и служебном расследовании. Хотим выяснить причины, которые привели к причинению значительного материального ущерба предприятию. Кстати, в ходе последней сессии областного совета депутаты намеревались поднять вопрос о реорганизации «Регионального центра развития услуг», поскольку у нас есть еще и «Коммунальное предприятие по управлению домами Кировоградского областного совета», однако его в пакете с другими вопросами отозвала ОГА. Зачем нам два КП с одинаковыми функциями? Мы проводим оптимизацию штатов…

Странными, по мнению Сергея Шульги, являются и обстоятельства, при которых продлен срок контракта с Ириной Маковей:

– Срок контракта должен был истечь в апреле 2020 года. Накануне, в январе того же года, Ирина Маковей обратилась к тогдашнему председателю совета с просьбой продлить контракт. В том же месяце постоянная комиссия совета по вопросам собственности согласовала решение о продлении контракта с Маковей. Окончательное решение должны были принять депутаты на сессии. Но тогдашний глава продлил контракт без согласия депутатов, сославшись на межсессионный период. Действительно, положение, согласно которому назначаются руководители коммунальных предприятий областного совета, дает председателю право продлевать контракты без согласия совета в межсессионные периоды. Однако в марте того года проводилась сессия облсовета, и на ней можно было бы рассмотреть вопрос о продлении контракта с Маковей.

– Об этих нарушениях знали все, но закрывали глаза, – Сергей Шульга снова вспомнил о безобразиях, выявленных в деятельности КП «Региональный центр развития услуг». – Виновных ищут правоохранители, а облсовет должен позаботиться об эффективном использовании коммунального имущества. Посмотрите на дома в центре Кропивницкого, которые находятся на балансе облсовета! Фасады – в аварийном состоянии! Есть куда тратить деньги от аренды этой недвижимости.