Итальяно-американский альянс: как стала популярна «Пепперони»?

Пикантная «Пепперони» — это совместное творение итальянских поваров и американских любителей острого. Изначально рецепт был придуман именно на Апеннинах, а после уже стал популярным после кочевания в Америку. Пицца обладает особой остротой за счет своих ингредиентов. А убедиться в ее превосходстве поможет вам круглосуточная доставка еды в Киеве от пиццерии Domino’s Pizza.

Откуда взялось название: история

С итальянского языка peperoni означает тонкий стручковый перец красного цвета. Он отличается особой остротой, которая после стала характерна и для колбасы. В сорт колбас «Пепперони» добавляют несколько вариантов говядины и свинины, что после заправляется еще и острым перчиком.

Изначально его добавляли в рецепт для длительного хранения. А пряный вкус делает изделие более пикантным и притягательным. Сама пицца содержит тонкие слайсы колбасы. Поэтому название для готового изделия на тесте позаимствовано у основного ингредиента.

Родина «Пепперони» и миграция вкусов

Первый раз приготовил эту пиццу безымянный повар на юге Италии в районе Калабрия. Это самый нос известного географического сапога. В состав «Пепперони» входят:

твердая вяленая колбаса, нарезанная тонкими кружками;

традиционный томатный соус для создания нежной текстуры запеченного теста; ● молодой сыр моцарелла.

Это один из немногих рецептов, который до сих пор сохраняет свой первоначальный вид. При этом, когда пицца попала в Америку, она будто бы получила новую жизнь. Там в местных пиццериях это изделие стало настолько популярным, что уже рассматривается как одно из национальных блюд. Поэтому рецепт считают совместной работой итальянских и американских мастеров.

Причем дополняют «Пепперони» обычно напитками. Их же вы можете и добавить в заказ Domino’s Pizza. Здесь же можно следить за приготовлением своего заказа через специальный трекер. А доставка осуществляется за 30 минут в Киеве и других городах Украины, где есть эта пиццерия.